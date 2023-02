Trener FMP-a Nenad Stefanović bio je nezadovoljan posle poraza svog tima od Mege u polufinalu Kupa Radivoja Koraća.

Izvor: MN Press

Iako je FMP slovio za blagog favorita na meču polufinala Kupa Radivoja Koraća sa Megom tim Nenada Stefanovića je na kraju izgubio meč na kome je vodio sa 18 poena razlike u jednom momentu. Posle utakmice mladi stručnjak na klupi ekipe iz Železnika "Čestitke Megi na zasluženoj pobedi. Rekao bih da smo 25 minuta igrali dobro, ali već zatvaranje prvog poluvremena nije bilo dobro. na taj nivo naše igre trebalo je da bude 15 razlike. Njima su igrači sa klupe presudili pre svega Uskoković i Kovačević koji su prelomili ovaj meč. Sada se okrećemo obavezama u ABA ligi", započeo je Nenad Stefanović.

On je potom ukazao na činjenicu da je njegov tim u četvrtak igrao u kasnijem večernjem terminu. "Znate kako, stvarno nisam neko ko traži neke izgovore i to sam momcima rekao sinoć. Mi smo sinoć večeru završili u pola 1. Niti smo se naspavali, niti smo imali svežine. To se najbolje vidi na promašenim slobodnim bacanjima i mislim da je umor odigrao veliku ulogu, jer taj dan više mnogo znači",

Novi plejmejker FMP-a Čarli Mur je imao loš meč. "Panteri" su imali čak 16 izgubljenih lopti i trebaće mu vremena da se uklopi. "Ja sam rekao i na prošloj utakmici da svima treba vreme da se prilagodime. I Frejzeru je trebalo, a nadamo se da bi to sa Murom biti bolje. Treba mu samo vremena da shvati kako se igra na ovom timu", dodao je on.

Na početku utakmice na meču je bilo jedva 250 do 300 navijača, što je razočaralo i igrače i trenere, sve aktere ove utakmice. "Generalno svi znaju da su u Srbiji bitni Partizan i Zvezda, a svi drugi su manje bitni. Ko god je došao u halu video je veliki broj mladih igrača i imao je šta da vidi. Uvek pričamo o tome, a sada nas nema. Zato kad treba da se komentariše na društvenim mrežama, tu smo šampioni", naglasio je Stefanović koji je ukratko prokomentarisao i to da li je moguće da se polufinale između Zvezde i Partizana odigra bez incidenata.

"Nije to što mene interesuje, ne volimd a pričam kada nije moj klub u pitanju, ali videli smo u Evroligi da može", naglasio je on.