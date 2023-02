Tim Vladimira Jovanovića u derbiju 18. kola AdmiralBet ABA lige savladao FMP 84:58, u finišu 2. i u 3. četvrtini odigrao najbolju košarku u sezoni i serijom 33:4 stigao do ogromnih plus 25 (65:40).

Izvor: MONDO/ Mirela Ljumić

Pred gotovo svaku utakmicu, Vlade Jovanović uporno ponavlja da Budućnost Voli mora da igra dobru odbranu da bi stigla do rezultata.

I kad god je to uradila, pobjede nisu izostajale, ali je često „plaćala” kada bi igrala meko. U tom ritmu je igrala 15-ak minuta protiv FMP-a, stalno jurila prednost „pantera”, a onda, na 32:36, kao da je neko upalio prekidač i probudio agresivnost kod „plavih”, koji su vrhunski odigrali finiš 1. i cijelo 2. poluvrijeme, te stigli do veoma ubjedljive pobjede (84:58).

Podgoričani su poveli 4:0, potom dozvolili suparniku 10 uzastopnih koševa, zbog čega su samo jednom u 1. četvrtini stigli do izjednačenja (12:12).

U drugoj su četiri puta stizali do prednosti, a onda je izvanredno završili i agresivnom igrom na obje strane terena došli do lakih poena i sa 11 vezanih preokrenuli na 43:36.

I ne samo da je Budućnost u 2. poluvremenu nastavila u istom ritmu, nego je čak i pojačala tempo i stalno povećavala prednost. Energiju i saigračima i publici je podigao Edin Atić zakucavanjem i sjajnom rampom Paulusu Valinskasu u kontri, pa je u 30. minutu bilo nestvarnih 65:40, nakon serije 33:4, tj. 18:0!

FMP je u trećoj dionici ubacio samo šest poena - Nikola Janković i Valinskas četiri vezana za 47:40, a onda uz zvuk sirene za kraj tog kvartala i Ostin Tilman, ali je tada sve bilo riješeno.

Jovanovićev tim je na ovoj utakmici ispunio dva cilja - revanširao se FMP-u za poraz u Železniku, slavio ubjedljivije nego što je izgubio u beogradskom predgrađu (96:91) i tako mu preoteo 4. mjesto na tabeli AdmiralBet ABA lige.

Dobra vijest je stigla i iz Skoplja, jer je Cedevita Olimpija izgubila od fenjeraša MZT-a (79:74), pa sada ima samo poraz manje od šampiona Crne Gore. S obzirom na to u kakvoj su formi Ljubljančani, a da imaju znatno teži raspored do kraja regularnog toka, jasno je da Budućnost vrlo lako može i do 3. mjesta, iza multimilionskih projekata Crvene zvezde i Partizana...

Tre Bel-Hejns je bio najbolji sa 20 poena i po četiri skoka i asistencije, čime je pokazao da ga priče o dovođenju novog plejmejkera, koji je na vratima kluba, nisu poremetile.

Dvocifren učinak su imali i Džej Džej O'Brajen (11) i Alfa Kaba (10). U finišu je, na oduševljenje publike, šansu dobio i Suad Šehović i „podebljao” svoj rekord po broju trojki u ABA ligi. Sada ih ima 405. Mogao je i 406. da postigne, ali je fauliran pri šutu iza linije 6,75, pa je morao da se zadovolji sa tri pogođena bacanja.