Trener Budućnost Volija zadovoljan rezultatom na gostovanju Cedevita Olimpiji (80:58)

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Košarkaši Budućnost Volija su na trećem vezanom gostovanju odigrali kvalitetno i veoma lako savladali Cedevita Olimpiju (80:58).

„Vrlo bitna utakmica za nas poslije nekih ne baš ubjedljivih partija u oba takmičenja. Radim sa dobrom grupom momaka, stvarno sam očekivao da naprave reakciju, i to ne pričam o igračim kvalitetima, nego prije svega ljudskim. Na pravi način su otvorili utakmicu i igrali tako od prvog do posljednjeg minuta”, rekao je Vladimir Jovanović.

Pred meč je isto rekao:

„Ponavljam stalno i mislim da su i igrači to već shvatili - da utakmice moramo da gradimo iz odbrane. Ako smo dobri na tom dijelu na terena, po prirodi stvari smo i na drugom. Nema ni za šta garancije, ali nam je prije svega potrebna solidna, čvrsta odbrana, sa kontrolisanim skokom, da bismo igrali u napadu. U njemu smo bili strpljivi, tražili najbolja moguća rješenja i nismo uzimali teške šuteve. Ako se to i dešavalo, šutirali su ljudi koji to umiju da daju”.

Jovanović nije mogao da računa na Aleksu Ilića i Igora Drobnjaka, ali je poslije duže pauze igrao Marko Jagodić-Kuridža.

„Čestitao bih ekipi na reakciji koju je napravila, ovo je jedna od rijetkih utakmica na kojoj smo dosta kompletni što se tiče sastava. Više od mjesec smo zbog bezazlene povrede bili bez Jagodić-Kuridže, raduje me njegov povratak zbog nastavka ABA lige i Evrokupa”, istakao je Jovanović.

Trener Cedevita Olimpije Jurica Golemac se takođe oglasio:

„Čestitke Budućnosti na zasluženoj pobjedi. Cijelu utakmicu je kontrolisala, igrala fizički jače i pametnije, mi smo bili bez energije i intenziteta, bez mozga. Nismo mogli da pariramo Budućnosti, izvinjavam se publici. Mislili smo da će nam dati energiju, jer je došla zbog Duleta, a bilo je potpuno suprotno”.