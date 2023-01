Košarkaši Budućnost Volija su opravdali ulogu favorita u Skoplju, protiv MZT-a su upisali očekivanu i željenu pobjedu (90:86), 10. u ABA ligi, iako su u finišu umalo od gotovog napravili veresiju.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Nakon tri odlično odigrane četvrtine, u oba pravca, nakon kojih su vodili 17 razlike (u finišu treće dionice i sa 19), Podgoričani su u posljednjem kvartalu neshvatljivo popustili u odbrani i dozvolili domaćinu da dva minuta prije kraja izjednači (78:78). Ipak, “plavi” su se uozbiljili u finišu, i uspješno priveli kraju meč u kojem su imali imperativ pobjede…

"Sigurno da nam je pobjeda protiv MZT-a jako važna zbog vraćanja u pobjednički ritam nakon poraza koji se desio od Crvene Zvezde. Naš cilj je pobjeda u svakoj utakmici kako bismo na kraju regularnog dijela imali što bolju poziciju na tabeli zbog plej-of utakmica", kaže za Pobjedu Kenan Kamenjaš, centar Budućnosti, koji je u Skoplju, za nepunih 10 minuta, upisao sedam poena, bez promašaja iz igre (3-3), četiri skoka, te po asistenciju i ukradenu loptu.

Nakon loše partije i ubjedljivog poraza od Crvene zvezde, Budućnost je dobila Slask u Evrokupu i MZT u ABA ligi, ali uz previše oscilacija, da li zbog potcjenjivanja protivnika, umora, pada forme ili nečeg drugog…

"Vratili smo se dobro nakon poraza od Crvene zvezde i vezali dvije bitne pobjede za nas. To nam je pomoglo da zaboravimo na poraz od prošle sedmice i sada s dobrim raspoloženjem možemo dalje. Nema nikakvog potcjenjivanja, nama je svaki protivnik jednako važan i pripremimo se za svakog posebno. Sigurno da nam u nekim mečevima umor pravi problem, jer je ritam igranja naporan, ali trudimo svi maksimalno svaki put kada istrčimo na parket", dodaje Kamenjaš, koji je do povrede u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine imao veću minutažu u dresu “plavih” nego što je to slučaj u posljednjim mečevima, iako prvi centar Alfa Kaba igra veoma promjenljivo.

Nakon povratka iz Skoplja, trener Vladimir Jovanović je ekipi dao slobodan dan u neđelju, a od danas počinju pripreme za naredni meč, u Evrokupu, u srijedu u gostima sa Promiteasom. Podgoričani su prvi meč sa Grcima dobili nakon produžetka (98:89), koji je blokadom u posljednjoj sekundi donio Aleksandar Lazić, a nakon što je Budućnost ispustila vođstvo od 19 poena (71:52) početkom posljednje četvrtine.

"Promiteas je pokazao da može biti izuzetno nezgodan protivnik. Možda je i bolje što smo se namučili prvi put protiv njih da bismo saznali sve njihove dobre i loše strane. Sigurno da će meč biti težak, energetski zahtjevan, ali na nama je damo sve od sebe i u Grčkoj budemo pravi. Kada uđemo u dobar poenterski ritam, tada dolazi i dobra odbrana i dobra igra generalno. Na nama je da se pokažemo u najboljem svjetlu i vjerujem da onda možemo očekivati i povoljne rezultate", zaključio je Kamenjaš.