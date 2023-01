Naš trener kritikovao igru ekipe Crvene zvezde posle pobjede protiv Cedevita Olimpije

Crvena zvezda pobijedila je Cedevita Olimpiju, a trener crveno-bijelih Duško Ivanović kritikovao je nekoliko stvari u igri svog tima. "Jedino je pozitivno što smo pobijedili, sve ostalo je bilo... Ne kažem loše, ali ne onako kako bi Zvezda trebalo da igra. Igrali smo bez agresivnosti, bez koncentracije i to nije put. Još ima mnogo da se igra - i u ABA ligi i u Evroligi i to je dugačak put, na kojem moramo da budemo istrajni i da znamo šta hoćemo, ali to večeras nije bio put".