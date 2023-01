Crvena zvezda pobijedila u atraktivnom derbiju protiv Cedevita Olimpije!

Izvor: MN Press

Crvena zvezda pobijedila je Cedevita Olimpiju u sjajnom regionalnom derbiju, 100:95 (26:23, 29:26, 29:23, 16:23). Fakundo Kampaco dočekao je nastup u takmičenju u kojem smije da igra i ubacio je 19 poena uz pet asistencija, a zajedno sa njim odlični su bili i drugi Argentinac srpskog tima, Luka Vildoza, koji je ubacio 15 poena, kao i Ognjen Dobrić, koji je trojkom u 39. minutu praktično stavio tačku na utakmicu. Bio je to njegov 18. poen.

Cedevita Olimpija počela je raspucano, nizala pogotke za tri poena i sabrala ih čak 19 do kraja, a u završnici ipak nije bila tim koji je imao inicijativu. Pokušavala je da je stekne, uspjela da se u završnici vrati sa dvocifrenog minusa, a onda i da ima šut za "minus 2 na 19 sekundi do kraja, ali je Džoš Adams promašio iz otvorene pozicije iz ugla. Kampaco je uhvatio defanzivni skok i driblao je loptom do kraja, uz aplauz navijača Zvezde, među kojima je sigurno bilo onih koji su samo zbog njega došli u dvoranu.

Zvezda je tako ostvarila važan trijumf pred duel protiv Partizana u Evroligi u petak, takođe u "Pioniru". Biće to treći ovosezonski derbi u kojem trener Duško Ivanović iz poznatih razloga neće moći da računa na Kampaca, koji je još neregistrovan za najjače evro-takmičenje i biće u takvom statusu sve do marta. Do tada će pokazivati klasu u regionalnoj ligi, kao ovog ponedjeljka, i u Kupu Radivoja Koraća, na kojem će sredinom februara pokušati da osvoji prvi trofej sa Zvezdom.

ZVEZDA: Vildoza 15 (3/8 za tri, 6 as), Lazarević 6 (6 sk), Kampaco 19 (3/8 za tri, 5 as), Mitrović 8, Lazić 6, Dobrić 18 (4/4 za tri), Ivanović 2, Nedović 8, Kuzmić, Petrušev 13 (7 sk), Bentil 5.

CEDEVITA OLIMPIJA: Rebec 6 (8 as), Ferel 24 (5/7 za tri, 7 as), Radović 8, Jeremić 16 (5/11), Alibegović 14, Murić 6, Mulalić, Adams 16, Gnjidić, Omić 5 (9 sk)