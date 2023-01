Fakundo Kampaco neće moći da bude registrovan u Evroligi sve dok Zvezda ne "odradi" kaznu do kraja - a to znači do poslednjeg dana februara.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Crvena zvezda definitivno neće moći da računa na svog najboljeg igrača Fakunda Kampaca još mesec i po. Evroliga je poručila da Argentincu neće biti dozvoljena registracija, što znači da će klub morati da odradi kaznu do poslednjeg dana - sve do kraja februara. S obzirom na to da je odbijena i Zvezdina žalba na tu odluku, potvrđeno je da sjajni plejmejker gotovo sigurno neće igrati u ovim mečevima:

Žalgiris - Zvezda 20. januara

Zvezda - Partizan 27. januara

Virtus - Crvena zvezda 31. januara

Armani - Zvezda 2. februara

Makabi - Zvezda 9. februara

Zvezda - Alba 24. februara

Sada je definitivno da će Zvezda morati bez Kampaca i u treći ovosezonski derbi, evroligaški pred svojim navijačima. Sa druge strane, naredni prvenstveni duel "večitih" rivala zakazan je za kolo koje će biti odigrano od 10. do 13. marta i "Faku" bi u njemu mogao da igra i ranije, jer Zvezda nije pod kaznom ABA lige.

Ovakav rasplet i oštra kazna Evrolige zbog Zvezdinih dugovanja igračima drastično će oslabiti ekipu Duška Ivanovića u borbi za plasman u Top 8, u kojoj za sada stoji veoma dobro i sa skorom 10-9 zauzima deseto mesto. Anadolu Efes, aktuelni prvak Evrope, prvi je iznad "crte" sa identičnim brojem pobeda i poraza.

U narednim nedeljama, kao i do sada, Kampaco će moći da igra samo u domaćim okvirima, pa će ga ljubitelji košarke gledati u duelima protiv Cedevita Olimpije, FMP-a, Igoke, Zadra, a potom i na završnici Kupa Radivoja Koraća, koja je na programu od 15. do 18. februara.