Izvršni direktor Evrolige Maršal Glikman pričao je o Zvezdi i Kampacu...

Izvor: MN Press/YouTube/ALSD/MN Press

Evroliga neće ublažiti kaznu Crvenoj zvezdi i izgleda da će Fakundo Kampaco morati da čeka mart da debituje u elitnom takičenju! Tako deluje posle izjave koju je dao Maršal Glikman, izvršni direktor koji jedini ima mogućnost da pomogne crveno-belima i da smanji kaznu.

On je u intervjuu za "Basketnews" pričao upravo o toj situaciji. "Amnestija, tačno, ja sam čovek koji ima pravo da donese tu odluku. Ali, šta to znači, znači da bi to samo nestalo, kao da se nikada nije desilo", rekao je Glikman i tako praktično između redova poručio da nema nameru da uradi bilo šta po tom pitanju.

Podsetimo, Evroliga je kaznila Crvenu zvezdu zabranom registracije novih igrača sve do 28. februara. U obrazloženju je potvrdila da je Zvezda isplatila sva dugovanja, ali da sankcija ostaje na snazi. To znači da srpski tim ima dve opcije, da čeka istek sankcija ili da se žali Arbitražnom sudu u Lozani. "Imamo nezavistan panel ljudi, trojicu advokata koji nemaju nikakve veze sa sportom, oni su zaista nezavisni. Ne mogu da pričam o detaljima svega, ali su doneli zaključak da klub nije dao određene bitne informacije i u tom periodu su mogli da registruju igrače što ne bi bio slučaj da su dali sve informacije. Zbog svega toga nije ovo situacija o Kampacu i o tome da li Kampaco može ili ne može da igra, ovo nema apsolutno nikakve veze sa njim. Moram oda zadržimo integritet, posebno u ovakvoj situaciji. Zato nisam osećao da je pravi potez za mene kao izvršnog direktora da promenim nešto što se dešavalo već neko vreme."

Otkrio je da je razgovarao sa plejmejkerom Zvezde. "Komunicirao sam direktno sa Fakundom. Poslao mi je veoma lep mejl, bio je veoma ljubazan i zainteresovan za sve. Odgovorio sam mu prilično dugim mejlom i objasnio sve. Lično, mnogo mi je žao Kampaca, naravno da bismo svi mi voleli da je on na terenu i to se ne dovodi u pitanje. Smatram da smo doneli pravu odluku i da ne bi bilo primereno sa moje strane da sam se umešao. Ponavljam, svi mi bismo voleli da je Kampaco na terenu, ali je moj posao da branim interes svih igrača. Ukoliko on želi da se žali, može da porazgovara sa svojim agentima, oni su svesni cele situacije", zaključio je Glikman.