Situacija Fakunda Kampaca bila je jedna od tema najnovije epizode MONDO podkasta Šesta lična. Pročitajte i pogledajte šta su o njoj rekli Edin Avdić i Miloš Jovanović.

Ljubitelji košarke u Evropi danima pričaju o slučaju "Kampaco" i kazni Evrolige za Crvenu zvezdu u okviru koje Argentinac ne može da igra do 28. februara. Dok se nagađa da li će ta sankcija biti ublažena, u MONDO podkastu "Šesta lična" bilo je riječi o Argentincu i o njegovoj komplikovanoj situaciji sa Real Madridom.

Kampaco je napustio Real 2020. posle šest godina i otišao u NBA ligu uz astronomsko obeštećenje od šest miliona, za koje komentator TV Arena sport i koautor podkasta Edin Avdić tvrdi da je bila pravo "kockanje".

"Kampaco? On je primjer kako čovjek može sam sebe da 'ukanali'. 'Odvale' ti obeštećenje od šest miliona za odlazak u NBA i ti kažeš 'dobro, odoh ja u NBA'. Tada obično igraš misli - malo da se pokažem, potpišem ugovor od 50 miliona, plaćam im... On im je već i platio nešto, nema tu dileme. A onda odjednom ne možeš da nađeš posao u NBA ligi. Kažu 'On ovdje ne može' i niko neće da ti potpiše ugovor. Pazi, šest miliona. Možda je Florentino Perez mislio da je fudbaler, Argentinac?", nasmijao se Edin.

"Kakav kiks može da ti se desi. Od takvog igrača dođeš u takvu situaciju... Kad si za nekog čuo da je otkup bio šest miliona? Mada Real 'udara' ta velika obeštećenja. I Gabrijel Dek je imao pristojno obeštećenje. Njemu je Oklahoma dala ugovor jer je morala da potroši novac. I posle svega, razmišljaš da dođeš u situaciju da konačno nađeš posao i opet ne možeš da igraš. O tome razmišljam sve vrijeme. Ej, šest miliona".

U podkastu je bilo riječi i o kazni i eventualnoj ublažavanju sankcije koja spriječava Kampaca da opet zaigra u Evroligi. "Mislim da će to da se vjerovatno prepolovi, ta dužina kazne, da će moći da igra već do kraja januara... Bilo je tu nekoliko dužnika koji su se javili, bilo je tu koliko sam se informisao i ranije upozorenja i otud je bila odluka da se donese kazna. Sad, pošto su platili, OK, kazna je zbog prethodnih upozorenja, ali opet - plaćeno je sve, kazna je izrečena, a onda do 28. februara ne može da igra. To je puno. Dovedeš tako klasnog igrača i on sad se tu rastrčava protiv MZT-a, uz dužno poštovanje, a realno doveden je iz skroz drugih pobuda", rekao je Avdić.

