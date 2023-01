Dragan Bajić odlučio je da podnese ostavku na mjesto trenera Igokee posle poraza od Mege.

Izvor: YouTube/Printscreen/BC Igokea

Mega je u Laktašima nanijela poraz Igokei u ABA ligi. Posle produžetka je srpski tim slavio u meču koji je po rezultatu podsjetio na NBA - 115:109 (24:28, 19:21, 22:27, 32:31, 13:7). Onda je uslijedio šok, Dragan Bajić podnio ostavku!

Trener domaćeg tima je na emotivnoj konferenciji za medije po završetku meča objasnio da više neće voditi Igokeu. "Šest-sedam poraza u nizu, nije dobro. Rekao sam i prošli put da nisam zadovoljan ni sam sa sobom, da ne pričam o ostalim stvarima. Sada sam tim menadžeru Vuku Radivojeviću rekao da preuzimam najveću odgovornost za sve što se dešava kao trener i za ove loše rezultate. Smatram sebe najodgovornijim. Kao u svemu sam odgovoran, tako i u svom poslu i imam obavezu prema ljudima koji me plaćaju i koji su mi dali trogodišnji ugovor da preuzmem odgovornost. Podnio sam ostavku zbog svega ovoga", počeo je Bajić.

Nastavio je izglaganje. "Smatram da bilo ko da dođe posle mene, rekao sam to i Vuku, da imamo dobar tim, energiju, da treba vremena da se momci uklope. Imamo dosta problema koje ja kao trener ne mogu da riješim. Zahvalan sam stručnom štabu na radu, ovde sam više od tri godine, to mi je velika čast, da sam izdržao toliki period, srećan sam zbog rezultata i svega što smo postigli. Izuzimajući tih mjesec i po dana sa lošim rezultatima. Krivo mi je, prvi put u karijeri zbog loših rezultata moram ovakvu odluku da donesem. Hvala svima koji su mi dali povjerenje, nisam imao primjedbu sa njihove strane na moj rad. Ali, imam moralnu obavezu da stavim klub ispred sebe i da se vrati na pobjednički kolosjek i na one grane na kojima smo bili u proteklom periodu.

Potom se obratio svma. "Nadam se da i Radivojević ima razumjevanje za moj potez, stavljam ovim potezom klub ispred svega, mislim da je dobar. Hvala i navijačima koji su dolazili da nas bodre, zahvalnost dugujem onima koji su bili tu stalno. Kolegama u ABA lige želim da zahvalim na korektnosti, isto i sudijama, ako sam prenaglio nekad, izvinjavam se, nikome ništa ne zamijeram, to je to", zaključio je Bajić.