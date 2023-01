Bivši as Evrolige doživeo tešku saobraćajnu nesreću i već pola godine se žestoko bori da opet stane na noge. U toj borbi ima veliku podršku svojih najbližih.

Izvor: Twitter/PatricYoung4/MN Press

Nekada dominantni evroligaških centar, Amerikanac Patrik Jang (30 godina, 208 centimetara), vodi veliku životnu bitku u domovini. Snažni momak iz Džeksonvila ponovo uči da hoda, nakon što je prošlog juna doživeo tešku saobraćajnu nesreću i u njoj ostao nepokretan.

Posle pola godine žestoke borbe da opet stane na noge, Jang se još jednom osvrnuo ka užasnoj nesreći, koju je doživeo u Nebraski. Otkrio je da je naišao na mračan deo puta i da je hteo da se skloni, da bi izbegao potencijalni sudar sa drugim vozilima. Tada mu se prevrnuo automobil, ali je uspeo da izvuče mobilni telefon i da pozove prijatelja koji je vozio iza njega. S obzirom na mrkli mrak, njegov drug uopšte nije znao da se dogodila saobraćajka! Tako sam završio u ovom stanju, sa povređenom kičmom. Još se oporavljam", rekao je on.

Nekadašnja koledž zvezda i bivši košarkaš Olimpijakosa i Galatasaraja trenutno je na rehabilitaciji u Denveru. "Radujem se susretima sa terapeutima. Isto je kao i sa trenerom i stručnim štabom za koga ste spremni da date sve. Pojavićete se kada je potrebno, imaćete pravi stav i bićete motivisani i kada dođu teški dani. A, neki dani su zaista teški, a nekim danima dominiram. Bilo kako bilo, svakog dana napredujem bar za procenat", rekao je Jang.

Just Keep Moving Forward!pic.twitter.com/ojSLgvKVAj — Patric Young (@PatricYoung4)January 6, 2023



On je u međuvremenu prihvatio poziv da počne da komentariše utakmice i od septembra 2021. je sa "one" strane kamere i mikrofona, a u svim borbama i izazovima ima veliku podršku svoje supruge Vitni Abot i njene ćerke Kajle. Patrik je upoznao suprugu dok su studirali zajedno na Univerzitetu Florida, ali su im se putevi razišli kada je on otišao da igra u Evropi, dok je ona završavala školovanje i rodila ćerku tokom veze sa drugim.

"Kada sam 2018. bio na oporavku od povrede kolena i dok sam se nadao povratku košarci, Vitni me je posetila, ali tada je sve ispalo veoma loše, jer nisam siguran da li znamo u kome smeru idemo. Bio sam nezreo i nismo pričali od leta 2018. do maja 2021". U međuvremenu su obnovili kontakt, buknula je ljubav i venčali su se samo osam dana posle njegove saobraćajke. Sada zajedno prolaze kroz veliku životnu borbu, u kojoj Jang deluje motivisano kao i kada je bio na vrhuncu u Evroligi.

Izvor: Twitter/PatricYoung4