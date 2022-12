Objavljene prve informacije o stanju čuvenog engleskog sportiste i voditelja popularne emisije "Top gir"

Izvor: Profimedia

Voditelj popularne emisije "Top Gir" i bivši engleski reprezentativac Fredi Filntof (45) doživio je užasnu saobraćajnu nesreću i helikopterom je prevezen u bolnicu zbog teških povreda. On je snimao u Sariju, u široj okolini Londona, gdje je navodno vikao "Ne mogu da stanem" dok je jurio u automobilu na tri točka.

Prema pisanju engleskog "Sana", Flintofove povrede nisu opasne po život, iako je u bolnici. On je čak 11 godina igrao kriket za nacionalni tim Engleske i to kao jedna od ključnih igrača. Bio je i kapiten, a povukao se 2009. Prezenter "Top Gira" postao je 2019. "Na setu su bile postavljene uobičajene bezbjednosne mjere i Ferdi je odveden u bolnicu. Snimanje je odloženo za sada i svi su zabrinuti samo za to da Fredi bude u redu", objavio je izvor. Ista informacija potvrđena je i Bi-Bi-Siju.

Flinftof je već doživio nekoliko udesa snimajući čuvenu emisiju - u februaru 2019. udario je u tezgu na pijaci jureći u Mensfildu, gradu u centralnoj Engleskoj, a u septembru iste godine takođe je doživio udes vozeći 200 na sat.

"Ne događa se često da imate priliku da radite oba posla iz snova, ali sam dovoljno srećan da kažem da sam uspio to. Uvijek sam imao veliku strast prema automobilima i uzbuđen sam jer sam se pridružio timu 'Top gira'", rekao je on 2019, kada je ostvario svoju veliku želju.