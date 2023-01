Tim Mihaila Pavićevića u 27. minutu vodio 70:60, ali je do kraja Trent Frejžer radio šta je htio i ubacio ukupno 45 poena za pobjedu FMP-a u Baru (113:102)

Izvor: MN Press

Pred Mornarom je neizvjesna borba za opstanak, FMP je još jednom dokazao da će biti pravi takmac Cedevita Olimpiji i Budućnost Voliju za 3. i 4. mjesto pred plej-of AdmiralBet ABA lige - iako su u više navrata imali dvocifrenu prednost, posljednji put u 27. minutu, Barani su poraženi u „Topolici” od „pantera” na utakmici kojom je završena prva polovina regularnog toka sezone (113:102), saopštavaju Vijesti

Tim Mihaila Pavićevića nije imao rješenja za Trenta Frejžera, koji je u 2. poluvremenu pravio dar-mar u odbrani domaćih i meč završio sa 45 poena, od čega čak 34 u drugih 20 minuta.

Time se izjednačio na 3. mjestu igrača sa najviše poena na jednoj utakmici ABA lige sa Milanom Gurovićem, a ispred su samo dva momka sa kojima se sudario večeras - Deron Fets Rasel (47) i Vladimir Mihailović (46).

Barani su odlično počeli meč, vodili 7:0 u 3. minutu, u već u 4. imali dvocifrenu prednost (17:7), a u 9. rekordnih plus 13, nakon pet vezanih poena Mihailovića, koji se vratio nakon četiri propuštena meča zbog povrede šake, pišu Vijesti

„Panteri” su, međutim, do finiša prve dionice prišli na 24:18, potom na startu 2. četvrtine i na 24:22, a onda održavali priključak trojkama Boa Biča.

Na velikom odmoru je bilo samo dva razlike (53:51), da bi u 24. minutu bilo 61:60. Mornar serijom 9:0 vratio dvocifrenu prednost, ali je tada zaboravio kakav je trojkaš Frejžer - Amerikanac je pogodio tri šuta iza linije 6,75 i bio najzaslužniji što je FMP devet sekundi prije kraja 3. četvrtine prvi put izjednačio (76:76).

Domaći su u posljednjoj četvrtini tri puta dolazili do plus četiri (80:76, 82:78 i 85:81), ali su opet prelako ispadali u odbrani i dozvolili Frejžeru da sa nove dvije trojke preokrene na 87:85 na sedam minuta i devet sekundi do kraja, pišu Vijesti

Mihailo Pavićević je uzeo tajm-aut, izvikao se na svoje igrače, ali uzalud - nakon promašaja Marka Pecarskog za tri, Frejžer je šesti put za pet i po minuta pogodio iza linije 6,75, a usput iznudio faul Rasela i iskoristio dodatno slobodno za 91:85.

Rasel je sa dvije trojke vraćao na minus tri, ali su na isti način uzvratili Čarls Dženkins i Frejžer, da bi nakon kontre Aleksa Stepanović dao koš i dodatno bacanje za 91:100. Do kraja je bilo 4:49, a već je „pukla stotka” u „Topolici” (24 poena u posljednjoj četvrtini), što najbolje govori o odbrani domaćih.

Pavićević je dobio tehničku, a Frejžer iskoristio slobodno bacanje za svoj 40. poen.

Pitanje pobjednika je tada bilo riješeno, jer iskusni trener nije mogao da računa na Mihailovića, koji je izgleda obnovio povredu šake, s obzirom na to da je izašao devet minuta prije kraja, pišu Vijesti

Rasel je bio najbolji u poraženom timu sa 32 koša (16-7 za tri, 7-1 za dva, bacanja 11-9), 12 asistencija i sedam skokova, a dvocifren učinak su imali i Nemanja Vranješ (16), Mihailović (14), Antonio Vranković (13), Pecarski i Petar Vujačić (po 11).

Kod gostiju, fenomenalnog plejmejkera, koji je imao i devet asistencija, ispratili su Bič sa 17, Nikola Janković sa 13 i Ebuka Izundu sa 11 poena, zaključuju VIjesti