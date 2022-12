Koliko god poena Nikola Jokić ubaci, njegovi saigrači to mogu da ponište svojim greškama.

Izvor: Profimedia

Kakva drama je viđena u Sakramentu! Kingsi su na kraju poenima na 0,7 sekundi do kraja uspjeli da pobijede favorizovanje Denver Nagetse kojima još jednom nije pomogla fantastična partija Nikole Jokića!

Srpski centar je ubacio 40 poena, uz to je imao 7 skokova i 6 asistencija, ali na kraju je presudio Malik Monk! Mladi bek je u sastavu Sakramenta brojao do 33 poena, a poslednji je došao upravo na 0.7 sekundi do kraja meča kada je Kentevijus Koldvel Poup napravio očajan faul i poslao ga na liniju penala. Bio je precizan samo jednom Monk, a kada je promašio drugi šut vremena više nije bilo!

Denver je u toku meča vodio i sa 16 poena razlike, ali na kraju su "prosuli" svoje vođstvo, pa tako ni dobre partije Bounza Hajlanda sa 20 poena i 11 asistencija i Majkla Portera sa 19 poena nisu urodile plodom. Sa druge strane trio Monk-Sabonis-Foks je dominirao.

Uz pomenutog Monka Sabonis i Foks su dodali po 31 poen i obojica su imali dabl-dabl, Litvanac sa 10 skokova, a američki bek sa 13 asistencija. Denver je uprkos porazu ostao na deobi prvog mjesta na tabeli Zapada sa Nju Orleans Pelikansima, dok je Sakramento sada šesti.

Rezultati NBA mečeva:

Detroit - Orlando 121:101

Vašington - Finiks 127:102

Atlanta - Bruklin 107:108

Majami - Lejkersi 112:98

Čikago - Milvoki 119:113

Nju Orleans - Minesota 119:118

Golden Stejt - Juta 112:107

Sakramento - Denver 127:126