Još jedno fantastično veče Nikole Jokića u kome je istakao kandidaturu za het-trik MVP nagrada.

Izvor: Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je maestralnu utakmicu prethodne noći za Denver protiv Finiksa i vodio je tim do velike pobede nad jednim od najvećih konkurenata na Zapadu. Denver je slavio posle velike drame u produžetku 128:125, a nije nikakvo iznenađenje što je ponovo jJokić dominirao u sve tri najvažnije statističke kategorije i kao od šale je došao do novog tripl-dabla, mnogo lakše nego do pobede!

Najbolji košarkaš NBA lige već dve sezone, ko zna možda i treću zaredom, bio je nezaustavljiv - Jokić je na kraju meč završio sa 41 poenom, 15 skokova i 15 asistencija, pokazavši još jednom da je "gazda".

U završnici smo gledali pravu dramu pošto je Džamal Marej, na dodavanje Nikole Jokića, zakucao loptu za 113:113 na samo 11 sekundi do kraja, da bi Denver brzo došao do lopte jer je Mikal Bridžis napravio faul u napadu. Ipak, poslednji napad u kome je Marej hteo da bude heroj - završio se blokadom na šutu za tri poena i otišli smo u produžetke. A tamo se ipak pitao Jokić, koji je ili pogađao ili asistirao svojim saigračima, da bi "tačku na i" stavio Aron Gordon.



Posle ofanzivnog skoka, došao je do moćnog zakucavanja, koje su sudije prvo okarakterisale kao faul u napadu, ali nakon "čelendža" poeni su upisani i Denver je vodio 127:123 na 22 sekunde do kraja. Iako su mnogo puta znali da prokockaju prednost, ovoga puta su bili koncentrisani do kraja i došli su do pobede.

Dodajmo i to da je Jokić ponovo imao neverovatan procenat šuta (16 od 25), iako je vodio bitku sa Diandreom Ejtonom, jednim od centara koji mu možda i najmanje leži, posebno dok je sudija Toni Braders - međutim ovoga puta je sve bilo korektno između njih dvojice.

Imao je Jokić i svesrdnu pomoć Gordona (28 poena i 13 skokova) i sve boljeg Mareja (26 poena), dok su na drugoj strani prednjačili Šemet (31), Ejton (22 poena i 16 skokova), Li (18) i Pol (17).

NBA REZULTATI

Njujork - Filadelfija 112:119

Dalas - L.A. Lejkers 124:115

Boston - Milvoki 139:118

Golden Stejt - Memfis 123:109

Denver - Finiks 128:125