Domaćini Svjetskog prvenstva odabrali po jednu reprezentaciju koju će željeti da gledaju u svojim državama

Izvor: MN Press

Zemlje domaćini Svjetskog prvenstva u košarci 2023, Filipini, Japan i Indonezija, odabrale su po jednu reprezentaciju koju žele da igra grupnu fazu u njihovim državama. Posle konsultacija sa organizatorima, FIBA je potvrdila da će reprezentacija Amerike igrati na Filipinima, da će Slovenija predvođena Lukom Dončićem igrati u Japanu, a da će Kanada nastupati u Indoneziji.

Tako se već zna i to da će Slovenija i Japan igrati u Okinavi, kao i da će Kanada nastupati u Džakarti. Kompletni detalji žrijeba za Mundobasket biće poznati krajem februara, kada bude ozvaničen cio spisak učesnika. Grupe će biti određene na izvlačenju kuglica u Manili, 29. aprila. Svjetsko prvenstvo u košarci biće odigrano od 25. avgusta do 10. septembra 2023.

Dok su se Slovenija i Kanada već kvalifikovale za Mundobasket 2023, još se očekuje da reprezentacija SAD to uradi, mada bi bilo potpuna senzacija da se ne plasira u februarskim utakmicama protiv Urugvaja i Brazila. Trenutno je prvoplasirana sa 18 bodova, ispred Brazila koji ima 17, Portorika sa 16 i Meksika takođe sa 16. Iz te grupe na Mundobasket otići će četiri reprezentacije, pod uslovom da četvrtoplasirana bude bolje rangirana od one iz Grupe E, u kojoj je to trenutno Argentina sa 17 bodova.

Za sada su se za Svjetsko prvenstvo 2023 iz Evrope kvalifikovali Finska, Njemačka, Letonija, Italija, Španija, Slovenija, Litvanija, Francuska i Grčka.