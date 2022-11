Sudija Toni Braders suspendovan je zbog vrijeđanja Spensera Dinvidija.

Izvor: Profimedia

NBA liga suspendovala je sudiju Tonija Bradersa zbog vrijeđanja Spensera Dinvidija. Jedan od najpoznatijih arbitara u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta izgovorio je i psovku u pravcu saigrača Luke Dočića iz Dalasa i to je izazvalo pravu buru. Zbog toga su čelnici lige bili primorani da reaguju i da ga kazne.

Incident se dogodio na početkom mjeseca na utakmici protiv Toronta. Tada je Dinvidi na konferenciji za medije ispričao šta se dogodilo posle tehničke greške. Braders ga je tada vrijeđao u razgovoru sa jednim igračem Mavsa. Psovka koju je izgovorio teško se prevodi na srpski, jer je u pitanju američki sleng. "Ako se bilo ko tako osjeća zbog mene, može to da mi kaže lično, lice u lice. Nije kao da je rekao 'Hej, to nije bio faul' ili 'To nije bio je***i faul'. Molim ljude da me ne kazne zbog ovog monologa", izgovorio je tada Dinvidi.

Inače, interesantno je da je ovo bila "tiha suspenzija", prema riječima poznatog novinara Marka Stajna. Naime, Braders je suspendovan, ali NBA liga to nije zvanično objavila, već ga je samo sklonila sa liste sudija za jedno kolo, jer bi u suprotnom morali i da ga novčano kazne. Ovako nije bilo "udara po džepu". Inače, ovaj sudija često je ulazio u sukob i sa Nikolom Jokićem, čak tri puta ga je isključio, a navijači Nagetsa često otvoreno protestuju kada vide da je Braders delegiran za mečeve Denvera.