Trener Budućnost Volija Vladimir Jovanović je svjestan da je meč u Zadru bio praktično izgubljen.

Izvor: MN Press

"Plavi" su vjerovali do kraja, slavili 104:103, a srpski stručnjak je podvukao samo jednu stvar:

"Jedino čime sam zadovoljan je to što smo do kraja ostali zajedno, što smo kao tim odigrali do samog kraja. Vjerovali smo i vratilo nam se", rekao je Jovanović.

I nastavio:

"Bez obzira na pobjedu, nisam zadovoljan kako smo igrali. Zadar je bio bolji, ne bi bilo nezasluženo da je slavio. Nama ostaje da popravimo mnogo stvari u igri, jer nismo postali ekipa, iako je sezona uveliko u toku, a mi debelo zagazili u dva takmičenja", istakao je Jovanović.

Trener Zadra Danijel Jusup je bio kratak:

"Šokantna završnica, a uvjerenja sam da smo zaslužili da dobijemo. Nismo na kraju bili skoncentrisani, Budućnost je to kaznila, prvi put povela sedam sekundi prije kraja i slavila. Trebaće nam vremena da se oporavimo od ovakvog poraza. Nekada treba stati, ne žuriti, mi to nismo uradili u finišu. Zagrlio sam igrače u svlačionici, svima nam je teško, ali idemo dalje", kazao je Jusup.