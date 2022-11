Trener Bruklina Stiv Neš dobio je otkaz, a plejmejker Kajri Irving uradio je sve što je mogao da se to i dogodi.

Nekadašnji MVP NBA lige Stiv Neš više nije trener Bruklin Netsa, a američki mediji tvrde da je kontroverzni as Kajri Irving veoma zaslužan za to. Neimenovani NBA skaut tvrdi da je plejmejker čak 10 puta u jednoj utakmici ignorisao ono što mu trener rekao da uradi. "Nisam mogao da vjerujem šta gledam. Neš bi pozvao jednu akciju, a on bi igrao nešto potpuno drugačije. U životu tako nešto nisam vidio", rekao je on novinaru "Njujork Posta".