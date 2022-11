Bivši NBA košarkaš Ben Gordon ponovo je uhapšen zbog nasilničkog ponašanja

Izvor: Profimedia

Bivši košarkaš Čikago Bulsa Ben Gordon (39) uhapšen je pod optužbom da je prebio dvojicu radnika obezbjeđenja u jednom Mekdonalds restoranu u Čikagu. On je navodno napravio haos usred noći (u 3.28 časova), kada je policija intervenisala jer je udario 29-godišnjeg muškarca i oborio ga na zemlju. Potom je njegovog mlađeg kolegu (21) gurnuo i takođe ga oborio na pod. Obje žrtve su odbile ljekarski pregled, a Gordon je priveden, pa pušten.

Bivši NBA bek bio je hapšen i u oktobru, na jednom aerodromu u Americi, nakon što je udario svog 10-godišnjeg sina u lice dok su se ukrcavali na let za Čikago. Tokom tog hapšenja povređena su dva pripadnika policije Njujorka i Nju Džersija.

Gordon je i prije toga hapšen zbog aktiviranja protivpožarnog alarma u svojoj zgradi u Los Anđelesu, a iste, 2017. godine, on je optužen da je izvršio pljačku u stanu menadžera u kompleksu zgrada u kojima je stanovao. S obzirom na to da je postigao poravnanje sa oštećenima u ta dva slučaja, on nije bio osuđen i optužbe su povučene.

Gordon je bio veliki talenat početkom 21. vijeka, u NBA ligu je stigao kao NCAA šampion sa koledžom Jukom, a potom je u dresu Čikago Bulsa 2005. proglašen za najboljeg "šestog" igrača lige. Posle odlaska iz Bulsa 2009, nosio je dres Detroita, Šarlota, Orlanda i Teksas Ledžendsa, razvojnog tima Dalasa, u kojem je 2017. pokušao da "oživi" karijeru sa 34 godine.

S obzirom na to da su ga Čikago Bulsi 2004. odabrali kao trećeg "pika", kao i Majkla Džordana 20 godina ranije, neizbježna su bila poređenja njihovih talenata i uspješnih koledž karijera prije dolaska u NBA. "Čovjek sam koji daje veliki značaj brojevima. Prije drafta nisam imao pojma da će me odabrati kao trećeg. Mislio sam da ću 'otići' negdje između 7. i 12. 'pika'. Kada se bližio početak drafta, počeo sam da razmišljam o tome da bih mogao da završim u Bilsima i tada sam krenuo da gledam brojeve. Majkl Džordan je bio draftovan od strane Bulsa kao treći – baš kao ja", rekao je on tom prilikom.

Iako je zaista pomogao Bulsima da prvi put od Džordanovog odlaska 1998. ostvare sezonu sa više od 30 pobeda (47-35), kasnijie razvoj Gordonove karijere ne dopušta bilo kakva poređenja. Na draftu na kojem je odabran kao treći "pik", prva dva su bili Dvajt Haurd, bivši šampion sa Los Anđeles Lejkersima i Emeka Okafor, čija karijera je praktično trajala devet godina, iako mu je Šarlot 2008. dao do tada najveći ugovor u klupskoj istoriji - 72 miliona eura za šest sezona. Ipak, već 2013. je posle selidbi u Vašington i Finiks bio prinuđen da odsustvuje čitavu sezonu zbog povrede vrata, koja je i označila kraj njegove karijere, iako je i kasnije pokušavao u Nju Orleansu, Filadelfiji i u Južnoj Koreji.