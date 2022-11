Kajri Irving ostao je i bez sponzorskog ugovora posle haosa koji je napravio.

Izvor: YouTube/GQ Sports

Kajri Irving ostao je bez sponzorskog ugovora sa kompanijom "Najk". Zbog skandala koji je napravio, antisemitizma i odbijanja da se izvini donijeta je odluka da se sa njim prekine saradnja. Već neko vrijeme se spekulisalo da će se ovo dogoditi na kraju sezone, ali su njegovi potezi samo ubrzali proces i uslijedila je reakcija.

Stigla je i zvanična potvrda od strane kompanije. "Mi u 'Najku' vjerujemo da nema mjesta nikakvoj vrsti govora mržnje i osuđujemo svaku formu antisemitizma. Zbog toga smo odlučili da suspendujemo naš odnos sa Kajrijem i nećemo lansirati u proizvodnju patike 'Kajri 8'. Tužni smo i razočarani zbog cijele situacije i svega što se dogodilo", navodi se u saopštenju. Novi udarac za plejmejkera Bruklina.

Netsi su ga suspendovali na najmanje pet utakmica, pošto je Kajri odbio da se izvini za glup potez koji je napravio. Posle te kazne je Irving ipak odlučio da se oglasi na društvenim mrežama i da se izvini zbog antisemitizma, ali to nije mnogo pomoglo. Podsjetimo, on je na svom Tviter nalogu promovisao knjigu i film pod nazivom "Jevreji crncima: Probudi se Crna Ameriko". To je izazvalo pravu buru i pregršt osuda, a kada je dobio priliku da pred kamerama pokaže pokajanje, nije to učinio. "Nisam ja napravio taj dokumentarac", rekao je tom prilikom.