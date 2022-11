Kajri Irving je za sada prošao bez kazne, a Šek i Čarls su besni zbog toga!

Izvor: Profimedia/Twitter/screenshot/ClutchPointsApp

Kajri Irving ne prestaje da pravi skandale u NBA! Sada je u niyu svojih ispada objavio knjigu i film u kojima je javno vređao Jevreje svojim komentarima, a da stvar bude gora nije hteo da se javno izvini.

On je negirao da je to što je rekao antisemitizam i to je još jedna u nizu njegovih izjava koje ssu podigle buru - od tvrdnje da je zemlja ravna ploča, do antivakserskih stavova. Sada su ga javno zbog ovakvog ponašanja prozvale dve NBA legende.

Šekil O'Nil i Čarls Barkli javno su rekli da je Kajri Irving - idiot! Posebno je besan bio O'Nil koji se naljutio što uopšte mora da priča na ovakve teme.

"Ja sam bio jedan od prvih NBA igrača na tviteru, a kada sam shvatio kakav to uticaj ima znao sam da moram da budem jako odgovoran. Ja pokušavam da nasmejem i inspirišem ljude. Morate da budete svesni toga što pišete, a ja vidim da on nije, ne zanima ga. Boli me kada moramo da pričamo o stvarima koje nas dele. Boli me što moramo da odgovaramo za ono što je uradio ovaj idiot. Ja sam za jednakost svih ljudi, uvek sam bio za to. Bez obzira na poreklo i religiju i neću da odgovaram za ono što je on uradio. Ali vidi se da njega ne zanima", rekao je Šek.

Barkli je bio besan i na NBA ligu i prvog čoveka takmičenja Adama Silvera koji nisu reagovali na pravi način.

"Mislim da je morao da bude suspendovan, mislim da je Adam Silver trebalo da ga suspenduje jer je on Jevrej. Ne možeš ti da budeš plaćen 40.000.000 dolara i da mi vređaš religiju. Imaš pravo da me uvrediš, ali ja imam pravo da ti ne dam mojih 40.000.000 dolara. NBA je napravila grešku. Suspendovali su ljude koji su vređali homoseksualce, što je bilo pravilno. Kada vređate crnu zajednicu takođe treba da budete kažnjeni. I mi ovde pričamo o ovom idiotu", istakao je Barkli.