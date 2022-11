Trener Kingsa Majk Braun tvrdi da pogodak Hiroa nije smeo da bude priznat...

Izvor: Profimedia

Majami je pobedio Sakramento košem Tajlera Hiroa u poslednjim sekundama u NBA ligi (110:105). Mladi košarkaš Hita postigao je pogodak za veliko slavlje Hita, za koji igra i srpski igrač Nikola Jović, a onda je nastao haos posle meča. Trener Kingsa Majk Braun tvrdi da koš nije trebalo da bude priznat. "Bili su koraci", izgovorio je Braun na početku konferencije za medije po završetku meča.

Hiro ne ja 11 sekundi pre kraja uzeo loptu, pokazao je saigračima da ne izlaze u blok i da će on rešavati napad. Čuvao ga je Terens Dejvis, a on je napravio fintu, prevario čuvara i onda dobio dovoljno prostora da šutne i da pogodi. Pošto gosti nisu imali tajm-aut, morali su da improvizuju na 1,8 sekundi pre isteka vremena. Poslali su loptu na drugu stranu parketa, Domantas Sabonis je pokušao da izvuče faul na šutu, umesto toga sudije su pokazale da je napravio faul u napadu i to je bio znak da je meč gotov.

Poznato je da sudije u NBA ligi "gledaju kroz prste" često za korake i slične poteze, ali je ovaj koš izazvao buru na društvenim mrežama. Mišljenja su oprečna oko cele situacije. Šta vi kažete - koraci ili ne?