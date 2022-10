Viktor Vembanjama je već postao zvezda u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

Izvor: Profimedia

Mečevi Viktora Vembanjame (18) biće prenošeni besplatno na novoj NBA aplikaciji tokom regularne sezone i plej-ofa francuskog šampionata. Budući prvi pik na NBA draftu ove sezone igraće za ekipu Levaloa Metropolitana i njegovi susreti biće ispraćeni sa velikom pažnjom. Prvi prenos biće u subotu 29. oktobra na meču sa Burgom, a prenosi ovih duela neće biti dostupni u Crnoj Gori.

Francuska liga biće prva, koja nije filijala NBA lige, čije utakmice će biti prenošene uživo u okviru nove redizajnirane NBA aplikacije. U saradnji sa tamošnjom košarkaškom federacijom dogovoreni su prenosi ovih mečeva, sa prvom zvezdom i momkom o kome priča ceo svet, iako još uvek nije odigrao ni jedan jedini meč u najjačoj ligi na svetu. Od njega se mnogo očekuje, a to je pokazao i u predsezoni i pripremnim mečevima kada je igrao u Americi.

Uostalom, dovoljno je reći i da ga je pohvalio legendarni NBA as Lebron Džejms koji je oduševljen talentom francuskog košarkaša. "O mnogo igrača se pričalo da su "jednorozi" tokom poslednjih prethodnih godina, ali on je više vanzemaljac! Niko nikada nije video nekoga tako visokog, a tako pokretnog i gracionog kao što je on kada je na terenu", rekao je Lebron. Pogledajte kako Vembanjama izgleda na terenu: