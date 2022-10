Kajri Irving napravi glupost, pa je Bruklin morao da reaguje...

Kajri Irving napravio je novi skandal, ranije je tvrdio da je zemlja ravna ploča, a sada je promovisao knjigu i film koji podstiče na antisemizam, odnosno mržnju i predrasude prema Jevrejima. Učinio je to javno, na društvenim mrežama. Podelio je na svom Tviter nalogu knjigu pod nazivom "Hebrews to Negroes: Wake up Black America" ("Jevreji Crncima: Probudi se crna Ameriko").