Luka Dončić igra nevjerovatno na početku sezone, na svakoj utakmici je nevjerovatan.

Luka Dončić je razbio Orlando u meču u kome je ubacio 44 poena, imao 5 asistencija i 3 skoka, a na ovom meču je postao jedini igrač još od Majkla Džordana koji je na prvih šest mečeva u sezoni uspio da postigne 30 ili više poena.

Džordanu je to pošlo za rukom 1986. godine, a Dončić je to uspio od početka sezone do sada. Na otvaranju ove takmičarske godine imao je 32 poena, 10 asistencija i 7 skokova, na narednom meču 35 poena, 6 asistencija i 9 skokova, a onda je ubacio 37 poena uz 11 asistencija i 7 skokova.

Potom je prebacio 40, pa je tako dao 41 poen uz 14 asistencija i 11 skokova, nakon toga je uslijedila nevjerovatna partija sa 31 poenom, 10 asistencija i 16 skokova, pa potom meč sa Orlandom.

Do sada je ove sezone imao dva dabl-dabla i dva tripl-dabla i sa prosjekom od 36,7 poena, 9,5 skokova i 8,7 asistencija je prvi kandidat za MVP titulu u ranom delu sezone. Naravno, teško je vjerovati da može da nastavi ovim tempom, ali svakako je jasno da je posle Eurobasketa na kome se mučio sa povredom uspio na pravi način da se vrati na teren u NBA.