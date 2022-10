Partizan je čekao devet sezona da ponovo zaigra u Evroligi, a od 20:45 dočekuju Olimpiju iz Milana u meču za koji vlada neviđeno interesovanje.

Izvor: MN Press

Mnogo godina je prošlo otkako je zagrmela pesma navijača Partizana u Areni tokom meča Evrolige! Poslednji duel crno-beli su u Evroligi odigrali četvrtog aprila 2014. godine, pre više od osam godina.

U toj sezoni je Srbija, kao i sada, imala dva tima u Evroligi, a dok je Crvena zvezda eliminisana u prvoj grupnoj fazi Partoizan je pobedama nad Nanterom 73:43 (26 poena Dragana Milosavljevića), Budiveljnikom (18 poena i 8 skokova Džofrija Lovernja i Fenerbahčeom (20 poena Tarensa Kinsija) uspeo da prođe dalje. U grupi su bili Fenerbahče, CSKA i Barselona koji su završili na vrhu, a ispod crno-belih bili su Nanter i Budiveljnik, tako da je bar jedan srpski tim prošao dalje.

U drugoj fazi igralo se sa CSKA, Realom, Makabijem, Galatasarajem, Lokomotivom Kubanj. Bajernom i Žalgirisom, a pobede protiv CSKA (27 poena Bogdana Bogdanovića), Bajrna (po 21 poen Saše Pavlovića i Tarensa Kinsija), Makabija (18 poena Bogdanovića, 12 skokova Lovernja) nisu bile dovoljne za prolaz dalje. A dugo su "grobari" pamtili poslednju, pobedu nad Žalgirisom 77:67 pred domaćim navijačima.

Sastav Partizana u prethodnom evroligaškom meču: Tepić, Lovernj, Pavlović, Dalo, Milutinov, Bogdanović, Gagić, Musli, Šalić, Andrić, Bezbradica, Bertans.

Davis Bertans je sa 17 poena i 10 skokova vodio crno-beli tim, Milenko Tepić je dodao 14 poena, a dvocifreni su sa 11 i 10 poena bili visoki igrači Žofri Lovernj i Nikola Milutinov. Malo ko je tada verovao da će se naredni duel čekati toliko dugo...

SVANUO JE I TAJ DAN!

Dan koji su crno-beli čekali skoro devet godina! A raspored Evrolige je hteo tako da crno-beli po povratku u Evroligu posle devet sezona odsustva sačekaju prva dva kola pre nego što su mogli da dočekaju svoje ljubimce u "Areni". Iako je prošla skoro decenija, "grobare" niko nije zaboravio.

"Za nas je ovo prilika da se sretnemo sa dva igrača kao što su Kevin Panter i Zek Ledej koji su nam dali mnogo u prošlosti. Naravno, imamo najveće moguće poštovanje za Partizan i za trenera Obradovića. Znamo da nas očekuje jako težak meč u kome će biti najteže braniti se od njihovih prodora i njihove tranzicije u napadu. Drugi bitan element biće naša mogućnost da se adaptiramo na atmosferu koja će biti vrela", kratko je analizirao predstojeći meč Etore Mesina i odmah publiku stavio u prvi plan.

Nakon sezone 2013/14 Partizan je narednu odigrao u Evrokupu, potom godinu dana nije igrao Evroligu, zatim smo ih gledali jedne sezone u FIBA Ligi šampiona da bi prethodnih pet godina Partizan bio učesnik Evrokupa. A navijači su time što su kupili neverovatnih 11.000 sezonskih ulaznica su pokazali koliko im povratak u elitu znači. Ipak. neće biti lako ni igračima Partizana da izdrže huk sa tribina:

"Ako budemo igrali dobro, svi će da kažu da je publika pozitivno uticala. Ako budemo igrali loše, svi će da kažu da je negativno uticala. Odgovor se uvek zna posle utakmice. Ja ću probati da ih rasteretim i da kažem da su ljudi tu zbog nas, da su došli da nam pomognu. Treba to da shvate, da je jedini pritisak da daju sve od sebe. Nije pritisak ni 0-2, odigrali smo pet utakmica i imamo još 55. Koliko je to u procentima? 0-2 ovamo ili 3-0 ovamo, kakva je razlika. Igramo svaka dva ili tri dana, nemamo vremena da razmišljamo šta je bilo, samo unapred", rekao je pred ovaj meč Željko Obradović.

BIĆE KAO U ZOOLOŠKOM VRTU!

Probaće Željko Obradović da skine pritisak sa jedne od najmlađih ekipa u Evroligi, ali ipak je svestan i toga da će huk sa tribina pune "Arene" itekako značiti njegovim pulenima.

"Zadovoljni smo i srećni da konačno igramo u Evroligi pred našim navijačima. Nadamo se da će doći u velikom broju da podrže ekipu i da će ekipa to prepoznati i reagovati na najbolji način a to je da proba da pruži svoj maksimum protiv tima koji je projektovan i ima ambiciju da ide na Fajnal for", rekao je Obradović, koji je potom pomenuo i Džejmsa Nanelija koji nije igrao protiv Studentskog centra:

"Mislim da svi timovi na početku sezone imaju problema i ne igraju najbolje što mogu. Oni imaju vrhunske igrače, sve imaju. Želja, moral, borbenost, to je recept za uspeh. Naneli nije igrao jer je iskrenuo zglob, možda je čak bio u stanju da igra, ali nismo hteli da rizikujemo", istakao je najtrofejniji trener u istoriji evropske košarke.A pred sam početak sezone upravo je Džejms Naneli najbolje opisao ono što nas očekuje u utorak uveče u "Areni". U intervjuu za MONDO je naglasio da će ga "grobari" sigurno naterati da igra još bolje jer:

"Biće kao u zoološkom vrtu ovde, znam to. Ja obožavam tu atmosferu, to izvlači ono najbolje iz igrača. Znam da imamo sjajne navijače, mnogo sam slušao o tome i jedva čekam da ih sve vidim ovde", rekao je Naneli za MONDO.

A KOŠARKA?

Kao i Etore Mesina, i bivši igrač Crvene zvezde, a sada ključni šuter Olimpije Bili Beron istakao je Kevina Pantera kao najboljeg igrača crno-belih.

"Partizan uvek igra veoma jaku košarku. Kada god sam igrao protiv njih igrao sam protiv agresivnog tima od prvog do poslednjeg minuta. Trenutno Kevin Panter igra jako dobro i veoma je bitno da obratimo posebnu pažnju na njega, ali ne samo na njega", rekao je Beron pred meč.

Pred ovaj meč Partizan je izgubio dve utakmice na startu sezone u Evroligi, prvu prilično lako i ubedljivo od Albe, a drugu posle neshvatljivo loše komunikacije u odbrani koja je dozvolila Markusu Haurdu da pogodi trojku za produžetak i kasnije donese pobedu Baskoniji u Vitoriji. Na to se nadovezalo mučenje sa Studentskim centrom u ABA ligi, pa bi pobeda sada došla u zaista najboljem mogućem momentu.

Sa druge strane ni Olimpija još nije u formi u kakvoj želi da bude. Nakon što su savladali Asvel na startu Alba ih je dobila posle produžetka na njihovom terenu, dok ih je u domaćem prvenstvu samo neverovatna trojka Devona Hola dovela do pobede nad Brindisijem.