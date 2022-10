Olimpija iz Milana dolazi u Beograd posle neverovatnog meča u domaćoj ligi.

Partizan se posle devet godina vratio u Evroligu, a morali su navijači da čekaju čak treće kolo da bi videli svoje ljubimce uživo na delu u evropskoj eliti. Od 20:30 će crno-beli dočekati Olimpiju iz Milana, tim koji dolazi nakon jako teškog meča u domaćem prvenstvu.

Savladali su Brindisi 83:82, a iako je Kevin Pengos dao 21 poen, nije on bio heroj pobede. Trijumf je doneo američki plejmejker Devon Hol neverovatnim pogotkom uz zvuk sirene.

Vodio je Brindisi 82:80, a Devon Hol je na dve sekunde do kraja uzeo loptu da izvede aut. Dodao je do Johanesa Vojtmana, on mu je vratio loptu i onda je usledio šut sa bar devet metara i pogodak! Pogledajte ovaj šut:

Na ovom meču je odmarao nekadašnji bek Crvene zvezde i ljubimac "delija" Bili Beron koji je, kao i trener Etore Mesina pre njega, pre svega istakao Kevina Pantera kao najveću pretnju u redovima crno-belih.

"Partizan uvek igra veoma jaku košarku. Kada god sam igrao protiv njih igrao sam protiv agresivnog tima od prvog do poslednjeg minuta. Trenutno Kevin Panter igra jako dobro i veoma je bitno da obratimo posebnu pažnju na njega, ali ne samo na njega", rekao je Beron pred meč.