Čarli Vord je zaista jedinstvena figura u američkom sportu.

Izvor: Profimedia

Pre nekoliko dana svoj 52. rođendan proslavio je Čarli Vord, po mnogima najkompletniji sportista koga je Amerika videla! Ovaj 188 centimetara visoki atleta bio je pravo čudo kada je igrao na koledžu. Sa jedne strane bio je deo košarkaškog tima sa budućim NBA zvezdama poput Sema Kasela, Boba Sure i Daga Edvardsa, a sa druge strane bio je ubedljivo najbolji kvoterbek u državi!

On je tokom svoje koledž karijere osvojio Hajsman Trofej, nagradu koja se dodeljuje najboljem pojedincu u NCAA sezoni američkog fudbala, dobio je i Dejvi O'Brajen nagradu za najboljeg kvoterbeka u sezoni, a uz to je njegov tim 1993. godine osvojio i šampionsku titulu. Sve to nije bilo dovoljno da ga dogura do NFL drafta!

Javno je rekao pred draft da zaslužuje da bude pik prve runde i da ako mu se to ne obeća da će se odlučiti za košarku. I te 1994. godine je zaista draftovan, ali u NBA! Dobio je garancije da će ga u NFL draftovati između treće i pete runde, MLB timovi su takođe hteli da ga dovedu da igra bejzbol iako se nikada nije bavio tim sportom, ali je na kraju završio u Njujork Niksima!

Izabran je kao 26. pik na draftu na kome su najveća imena bila Glen Robinson, Džejson Kid i Grent Hil, a na kome su Sijetl Supersoniksi kao 60. pika pokupili i Željka Rebraču iz Partizana. Nakon prve sezone u NBA u kojoj je malo igrao dobio je Čarli Vord ponudu od Kanzas Siti Čifsa da bude rezerva legendarnom Džou Montani, ali je to odbio i na kraju je ostao jedini osvajač Hajnsman trofeja koji je ikada igrao u NBA ligi.

Pod Petom Rajlijem nije puno igrao, ali kada je Nikse preuzeo Džef Van Gandi postao je rezerva Dereku Harperu i idol navijača zbog svoje požrtvovanosti i radne etike. Ostao je skoro celu karijeru u Niksima, bio je tu deset godina od 1994. do 2004. godine, dovoljno da se po njemu nazove jedno prokletstvo!

Naime otkako je on potpisao svoj drugi ugovor sa Niksima i ostao u ekipi celu deceniju nijedan igrač koga je ova franšiza draftovala nije potpisao sledeći ugovor nakon ruki saradnje sa Niksima! Čekalo se sve do jula 2022. godine da se to desi!

Tada je centar Mičel Robinson potpisao četvorogodišnji ugovor vredan 60.000.000 dolara sa Niksima i tako se konačno posle duže od dve decenije desilo da neki pik Njujorka ostane u ekipi duže od jednog ugovora.