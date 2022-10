Fenerbahče je već doveo Nemanju Bjelicu, Nika Kalatesa, Skotija Vilbekina, Karsena Edvardsa, Tonje Džekirija i Najdžela Hejsa, ali tu neće stati!

Izvor: MN Press

Počela su nacionalna prvenstva, počela je Evroliga, a najbogatiji evropski klubovi i dalje "ratuju" oko jednog igrača! U pitanju je argentinski plejmejker Fakundo Kampaco koji je odavno na meti Reala, ali sada ga traži i Fenerbahče!

On nakon dvije sezone u Denveru više nema mjesta u toj ekipi, ali čeka novu ponudu u NBA. Postoji interesovanje Dalasa koji ipak ima pun budžet i čekaju da trejduju nekoga kako bi oslobodili prostor za Kampaca. No, to ne ide kako su planirali pa je Argentinac sve bliži Evropi.

Iskusni 31-godišnji plej ima dvije osvojene titule šampiona Evrope sa Realom, ali teško da će ga Madriđani dobiti nazad! Oni imaju pravo da izjednače ponudu bilo koje ekipe ako Kampaco odluči da se vrati u Evroligu, ali je Fenerbahče sada iskočio sa ogromnim novcem.

Oni nude Argentincu 9.000.000 eura za tri sezone i to neto, što znači po odbijanju svih poreza. To znači da bi Real morao Kampaca da učini ubjedljivo najplaćenijim igračem u timu poštoje za sada sa 2.000.000 eura neto zarade po sezoni najviše plaćen centar sa Zelenortskih ostrva Valter Tavareš.

Ukoliko ode u Fenerbahče Kampaco bi postao četvrti najplaćeniji igrač u Evropi posle Nikole Mirotića čija je plata 5.000.000 eura, Šejna Larkina sa 4.000.000 eura i Vase Micića koji prima 3.300.000 eura.te Šejn Larkin (4.000.000) i Vasilije Micić (3.300.000) u Anadolu Efesu.