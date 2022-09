Ime Udoka po svemu sudeći više neće biti trener Bostona, ali njegovi igrači ne žele da pričaju protiv njega posle seks skandala u čijem je centru.

Izvor: Profimedia

Ne prestaje da se piše i govori o skandalu koji je u Boston Seltiksima izazvao trener ovog tima Ime Udoka. On je prevario svoju verenicu, poznatu glumicu Niju Long, sa zaposlenicom stručnog štaba Seltiksa Alison Fister.

Sada su se najveće zvezde Seltiksa oglasile ovim povodom, a prvi je pričao sjajni defanzivac Markus Smart koji je istakao da igrači praktično nemaju nikakve informacije o slučaju.

"Ne znamo sve što se zna u klubu i teško je nešto reći. Bukvalno niko ništa ne zna u ovom momentu, a kao igrač bih voleo da znam šta se dešava. Ipak sa druge strane, nije to naš posao, to su njihovi životi i to se tiče ljudi koji su umešani u ceo slučaj. Trebalo bi da poštujemo njihovu privatnost", rekao je on.

Ipak on nije krio da Imea Udoku jako voli i poštuje i da je uživao radeći sa njim u prethodnoj sezoni u kojoj je Boston stigao do finala.

"I dalje volim Imea kao osobu i kao trenera, ovo je nešto nesrećno što mu se desilo, To ne može da mu oduzme činjenicu da je preokrenuo formu ovog tima i da nas kje vodio do finala. Nesrećno je što smo u ovakvoj situaciji, ali ga i dalje volimo", rekao je Smart. Pogledajte kako izgleda Alison Fister:

Vidi opis SUPERSTAROVI BOSTONA SE OGLASILI POVODOM S*KS SKANDALA U SELTIKSIMA: Znamo da se to dešava, ali volimo Udoku! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/allison_feaster Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/screenshot/allison_feaster Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/screenshot/allison_feaster Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/screenshot/allison_feaster Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/screenshot/allison_feaster Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/screenshot/allison_feaster Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/screenshot/allison_feaster Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/screenshot/allison_feaster Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/screenshot/allison_feaster Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/screenshot/allison_feaster Br. slika: 10 10 / 10

Oglasila se i prva zvezda tima Džejson Tejtum! On je takođe priznao da mu nije najjasnije šta se trenutno dešava,

"Kao i svi drugi, pokušavam da shvatim šta se dešava. Očigledno postoji mnogo stvari o kojima ne smeju da pričaju. Ne znam, teško je naći odgovore o tome da li su stvari urađene na pravi ili na loš način. Ne znam detalje", rekao je on.

Kao i svi ostali ni Džejlen Braun koji je pod Udokom ušao u odličnu formu prošle sezone ne zna šta će se na kraju desiti.

"NIko zaista nema informacije i teško je nešto komentarisati. Ja lično sam dobio jako malo informacija i zbog toga ne mogu da dam svoje mišljenje, teško je. Voleo bih da sa nama podele više detalja, ali znamo da su se ovakve stvari dešavale ranije na radnim mestima. Ipak, izgleda da tu ima još nečega. Ali ne znam ništa o tome", rekao je Braun. Pogledjate kako izgleda verenica Imea Udoke Nija Long:

Posle svega je jedino jasno da Ime Udoka neće ostati trener Bostona, a njegovo mesto bi prema najnovijim informacijama trebalo da preuzme asistent u štabu Los Anđeles Klipersa Džej Laranga.