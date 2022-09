Prema njihovom mišljenju srpski as je na drugom mjestu.

Izvor: MN Press

Nikola Jokić nije najbolji košarkaš u NBA ligi. Dvostruki uzastopni MVP najjače košarkaške lige na svetu nije na prvom mjestu prema tekstu koji je objavio "ESPN". Ispred srpskog centra je Janis Adetokumbo i prema njihovom mišljenju on je najbolji igrač u predstojećoj sezoni.

Nikola je na drugom mjestu, iza njega su Luka Dončić, Džoel Embid i Stef Kari. Očekivano, ovakav tekst napravio je pravi haos na društvenim mrežama. Prvenstveno su se oglasili navijači Denvera, ali su tu i pristalice Voriorsa koje protestuju zbog toga što je Kari tek na petom mjestu...

U glasanju je učestvovalo preko 200 novinara ove medijske kuće i oni su tako odabrali. Jokić se tako u odnosu na prošlu godinu popeo za četiri mesta, pošto je bio šesti. "Jokić je imao neverovatnu sezonu, doveo je Nagetse do plej-ofa i to bez Džamala Mareja i Majkla Portera juniora. Upravo je to i glavni upitnik za narednu sezonu, u kakvom su stanju dvojica povratnika i kako će Nikola sa njima izgledati na terenu", navodi se u objašnjenju.

Vidi opis JOKIĆ NIJE NAJBOLJI KOŠARKAŠ U NBA! Jedan čovjek je ispred Srbina, stiglo je i objašnjenje: "Kod Nikole postoji upitnik" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Iako su ga smestili na drugo mjesto, ističu da bi sezonu mogao da završi kao prvi. "Imao je istorijsku godinu bez dvojice glavnih saigrača. Prošle sezone je udvajan čak 191 put, najviše u celoj ligi, sada neće imati toliku pažnju defanzivaca kada se Džamal i Majkl vrate. Možda će poenterski imati malo slabiji učinak, ali će u drugim kategorijama sigurno biti još bolji. Ako postane treći put uzastopno MVP uspjeće nešto što je samo pošlo za rukom Leriju Birdu, Vltu Čembrlenu i Bilu Raselu. Zvuči kao dobar recept za uzdizanje na prvo mesto", piše "ESPN".