Odigran je prvi meč osmine finala Eurobasketa. Viđena je neverovatna drama.

Počelo je, odigran je prvi meč osmine finala Eurobasketa i Francuska je pobedila Tursku posle drame i produžetka - 87:86 (18:11, 25:24, 6:22, 28:20, 10:9).. To znači da će Srbija igrati protiv njih ukoliko preskoči prvu prepreku i savlada Italiju u prvom kolu nokaut faze takmičenja. Meč u Berlinu opravdao je sva očekivanja. Tragičar je mogao da bude Evan Funije koji je vikao na saigrače ranije, ali je na kraju on ispao jedan od junaka uz Rudija Gobera, a tragičari su bili Cedi Osman i Furkan Korkmaz koji su propustili dve prilike da dobiju meč...

Zaista je neverovatno šta je Turska prokockala, dva puta je mogla da dobije ovaj meč. Prvi put u završnici pošto je u 40. minutu, na 12 sekundi pre kraja imala prednost (75:77) i nesportsku ličnu, Osman je promašio oba bacanja, pa je Furnije ukrao loptu, a Gober je zakucao za produžetak (77:77). Onda je Atamanova ekipa bila na rubu poraza u produžetku, na minut i po kre kraja Francuzi su vodili (87:82), uz nesportsku ličnu Tundžera. Umesto mirne završnice usledio je triler, Korkmaz je imao šut za pobedu, ispala mu je lopta prilikom vođenja, Tarpi je ukrao i stavio tačku.

Počeli su Francuzi meč savršeno, odmah su stigli do dvocifrene prednosti (18:10), potom su vođstvo uvećali do maksimalnih "+14" (38:24). Međutim Turci nisu odustajali. Čak naprotiv, napravili su neverovatnu seriju od 19:0 i od zaostatka (38:49) došli su do vođstva (57:49) i to trojkom Tundžera uz zvuk sirene za kraj trećeg kvartala. Bila je to najava nove drame. I sve to bez Šejna Larkina, prve zvezde tima.

Rudi Gober ušao je u problem sa ličnim greškama, Kole ga je uprkos svemu tome istavio na parketu. Francuska je uspela da se smiri, da uzvrati i da dođe do izjednačenja na oko četiri minuta pre kraja (66:66). Jasno je već tada bilo da će svaki posed biti zlata vredan i da će i jedni i drugi morati da paze na svaki detalj. Videlo se to i na parketu. Uz šou Ergina Atamana sa klupe koji je pravio veliki pritisak.

Na ulasku u poslednji minut Furnije je ušao u reket i pogodio za minimalnu prednost (73:72), da bi u sledećem napadu napravio neverovatnu glupost, na šutu za tri je faulirao Korkmaza. Evan se raspravljao sa sudijama, tvrdio da je faul bio na zemlji i ne na šutu, arbitri nisu promenili odluku, a Furkan je dao sva tri penala na 45 sekundi do kraja (73:75). Uz to je Kole doneo čudnu odluku da drži igrača Reala Geršona Jabuselea na klupi dok se sve lomilo. Onda je Furnije ponovo pogrešio, nagazio je liniju, bila je to njhova 20. izgubljena lopta. Usledio je brz faul, poeni Korkmaza sa penala, pa poeni Ertela i onda nesportska lična bivšeg igrača Mege Luvavu-Kabaroa, ali ni to nije bio kraj.

Osman je promašio oba penala, a onda je Luvavu ukrao loptu Osmanu i iznudio faul, bio je to poslednji mali faul turskog tima. Furnije se zaleteo, promašio je "flouter", Gober je uhvatio loptu i zakucao za izjednačenje (77:77). Ataman je tražio tajm-aut za poslednji napad na 2,7 sekundi pre kraja. Tundžer je šutirao trojku, nije pogodio, to je bio znak da meč ide u produžetak.

Krenuo je obračun Gobera i Korkmaza, Rudi je pogađao u reketu, Furkan je davao trojke, pa je posle dva minuta igre u dodatnom vremenu bilo nerešeno (83:83). Tundžer je napravio nesportsku na Goberu, sudije su gledale snimak, ustanovile da je jedna trojka Korkmaza bila ustvari dvojka, ali Gober nije to nagradio u potpunosti (87:82). Tundžer se iskupio poenima, Korkmaz je zatim da ooba penala, M'Baj je promašio za tri, Rudi je opet uhvatio loptu i fauliran je, promašio je oba penala (87:86). Osman je uhvatio loptu na 13 sekundi pre kraja, Tarpi je ukrao loptu Korkmazu i završio meč. Kakva drama...

TURSKA: Bitim, Hazer, Kabaka, Korkmaz 18, Mahmutoglu, Osman 11 (6sk, 5as), Osmani 7, Šanli 12 (7sk), Sajbir, Šengun 8 (5sk), Tundžer 22 (4as)

FRANCUSKA: Albisi 2, Fal 4, Furnije 13 (6sk), Gober 20 (17sk), Ertel 13 (7as), Luvavu (9, 6sk), Maledon, M'Baj 9, Okobo, Poarije 6, Tarpi 2, Jabusele 9