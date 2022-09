Poznati srpski trener Vlade Đurović analizirao je igru Srbije na startu Eurobasketa.

Srbija je počela Eurobasket pobedom. Savladala je Holandiju na startu grupne faze u Pragu (100:76). Igra ekipe nije bila na vrhunskom nivou i to je ono što je Svetislav Pešić i najavio. Selektor je pred start takmičenja naglasio da je cilj u prvim mečevima da se podiže igra i timski i individualno.

Sve to analizirao je poznati srpski stručnjak Vlade Đurović. On je pričao o igri srpskog tima, detaljima koji su ga zabrinuli, kao i o svađi koju je Nikola Jokić imao sa sudijama. Centra je iznerviralo to što mu arbitri ne sude očigledne faulove, dobio je tehničku i taj potez je probudio tim. O svemu tome je iz stručnog trenreskog ugla pričao iskusni Đurović.

"Nije 76 poena mnogo, ali nije ni malo od tima kao što je Holandija. Videćemo kako će to izgledati ubuduće. Ako tražimo od Jokića da se lomi u odbrani i od Micića, kako će onda izdržati kada počnu one ključne utakmice? Ima dosta problema koje Pešić mora da rešava. Jaramaz nije bio toliko loš, drugačije je kada je Micić u igri naravno, ali mora Nedović više da se uključi. Kuridža, Ristić, Davidovac, dali su neki svoj doprinos. Jedva čekam povratak Milutinova, iako je Dušan dobar bio. Bilo bi idelano da su Bjelica ili Avramović tu, da ne kažem obojica. Sa Bogdanovićem uz njih, ja sam ubeđen, ma bili bismo sigurno prvaci Evrope", rekao je Đurović za RTS.

Potom je na red došla tema oko suđenja. Jokić je u naletu besa rekao svašta sudijama, dobio je tehničku za to, mada se stiče utisak da je bio u pravu. Dosta faulova nad njim se ne sudi i jednostavno nije želeo više da ćuti.

"Imao je on problema i na prethodnom prvenstvu. Faulovi koji su napravljeni na njemu bili su očigledni, nisu svirani, malo je izgubio živce. Kada se uzme ULEB i FIBA, uvek sam na FIBA strani, mada su njihove sudije slabije, to se vidi. Imaju manje iskustva, hoće da se dokazuju, kao da neće najboljem igraču da sviraju faulove, to je bilo malo bezveze."

Na kraju se Vlade ponovo vratio na samu igru. Upozorio je da ekipa mora da se pokaže znatno bolje, jer jači timovi od Holandije to umeju da kazne. Sledi okršaj sa Češkom u subotu (17.30 časova).

"Ispalo je da je rutinska pobeda, mada nije bilo tako. Kada nema Micića i Jokića, teško možemo bez njih da se nosimo. Oni u grupnoj fazi moraju da budu pošteđeni napora za one najbitnije utakmice. Ide posle taj nokaut, gde nema popravnog. Ovde postoji pet utakmica, Holanđani su bili rasterećeni, šutirali i pogađali trojke, to mogu da urade i Česi, igraju pred svojim navijačima, mogu da pruže jači otpor nego protiv Poljske. Nema vremena za pripremu, imaju vremena za doručak, gledanje snimka, ručak mora da bude rano, jer je meč u 17.30 časova. Nije lako pripremiti se", zaključio je Đurović.