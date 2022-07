Trent Frejzer je u prvom intervjuu pričao o sebi, stilu igre, očekivanjima, ciljevma...

Izvor: Youtube/ Big Ten Network/printscreen

Prvo pojačanje FMP-a za novu sezonu bio je Trent Frejzer. Američki plejmejker stigao je kao zamena za Brajsa Džounsa i za njega će evropska košarka biti potpuno novo iskustvo.

Mladi organizator igre stiže sa koledža Ilinios i u prvom intervjuu za klupski sajt pričao je o raznim temama. Za početak o svom stilu igre.

"Mislim da me je zabavno gledati. Pokušavam da uvek budem na visokom energetskom nivou što je značajno za tim, a to i publika voli da vidi. Brzo se krećem sa loptom i volim da igram na 'otvorenom terenu'. U pozicionoj igri se trudim da pronalazim rupe u odbrani i da što više držim svoje saigrače uključene. Kao što sam rekao trudim se da igram sa mnogo energije i mnogo volim da pobeđujem pa sam spreman da uradim sve što se od mene traži da bi ekipa došla do pobede", počeo je Frejzer.

Za levorukog pleja biće ovo prva profesionalna sezona.

"Moj san bio je da postanem profesionalni košarkaš i radio sam na tome. Svestan sam da ću sada biti daleko od kuće, ali od kada igram košarku uvek sam daleko od kuće. Pohađao sam koledž koji nije iz mog rodnog mesta, puno smo putovali širom Amerike i sa tog aspekta nije ovo novost za mene. Mislim da sam prilično prilagodljive prirode i nemam problem da se uklopim u novu sredinu, na nove ljude. Mislim da će dolazak u Evropu zahtevati velika prilagođavanja, ali svako jutro kada se probudim srećan sam jer radim ono što volim, pogotovo što je to na visokom nivou, pa me ne čini nervoznim što ću biti daleko od kuće."

Dotakao se i ciljeva za novu sezonu, kako ličnih, tako i timskih.

"Moj lični cilj je da budem jedan od lidera. Želim da moj tim veruje u mene i da budem dobar saigrač. Želim da napredujem i budem jedan od vodećih igrača u ligi. Ipak, najveći cilj za mene jeste da pobeđujemo kao tim. To je za mene jednostavno – pokušaćemo da se zabavljamo kada god izađemo na teren i ići ćemo na pobedu u svakoj utakmici".

Već je obavio nekoliko razgovora sa trenerom Nenadom Stefanovićem i spreman je za rad.

"Razgovarao sam sa trenerom Stefanovićem u više navrata. Biću njegov plejmejker na terenu i spreman sam da ga slušam šta god da kaže i ispunjavam zadatke koje mi da. Već sada imamo veoma dobru saradnju i veoma mi se sviđaju njegove ambicije za predstojeću sezonu. Mogu da kažem da je on neverovatan trener, osoba koja voli da se takmiči i tu mogu da kažem da smo veoma slični. Jedva čekam da krenemo da sarađujemo na terenu i da zajedno ostvarujemo pobede", zaključio je Trent Frejzer.