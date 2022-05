"Jutros smo saznali za to, za sve je to bio šok, ali mislim da smo bili više nego dostojan protivnik i da smo pokazali da smo zasluženo u plej-inu"

Izvor: YouTube/Budućnost VOLI

Iako je loše počeo meč u "Morači", FMP se i bez glavnog igrača Brajsa Džonsa do kraja borio protiv Budućnosti i umalo napravio iznenađenje u Podgorici. Pet minuta pre kraja "panteri" su vodili, a Nenad Nerandžić je na počeku 40. minuta propustio šansu da iz dobre pozicije izjednači rezultat.

Domaći su odgovorili trojkom Marka Jagodića Kuridže, a potom su mirno priveli meč kraju. Ipak, da će u revanšu biti takođe uzbudljivo nagoveštava i sve viđeno i u ovom i u prethodnom duelu ova dva tima u Železniku, odlučenom u poslednjoj sekundi.

"Čestitam Budućnosti na zasluženoj pobedi, mislim da smo je i mi zaslužili večeras bar podjednako kao i on. Siguran sam da su, kada su videli na početku da nema Džonsa, očekivali malo drugačiji ishod od teškog, ali pokazali smo karakter i čvrstinu, ali od 12. minuta. Prvih 13 minuta nismo postojali i to je problem. Uplašeni, stegnuti u napadu, netačni u odbrani u odnosu na stvari koje smo se dogovorili... Budućnost je na kraju imala veću mirnoću, bolja rešenja u napadu, čvršću odbranu, kojom su nas u drugom poluvremenu isterali iz reketa. Bila je lepa atmosfera, vidimo se u sredu ponovo, kada se nadam da ćemo biti konstantni. Njihov pad je nekako manji, nama je dosta veći, mada kada pogledate da nam je prvi plejmejker danas bio 2002. godište, a ne znam da li toga ima u ligi", rekao je trener FMP-a Nenad Stefanović, aludirajući na mladost Milutina Vujičića, koji je u "Morači" igrao 23 minuta.

Stefanović je rekao da je ekipa na dan meča saznala da je Brajs Džons povređen i da je to bio šok za sve. Takođe, rekao je da je realnije da odlični Amerikanac propusti i revanš

"Jutros smo saznali za to, za sve je to bio šok, ali mislim da smo bili više nego dostojan protivnik i da smo pokazali da smo zasluženo u plej-inu. Džons ima povredu za koju nismo skapirali odmah da je toliko ozbiljna, pa je ostao u Beogradu da proba da to zaleči. Realnije je da neče igrati".

Garet Nevels se vratio posle pauze od tri meseca zbog loma ruke i u "Morači" proveo u igri 15 minuta i ubacio tri poena. "Prezadovoljan sam njim, imao je pauzu od tri meseca, nije spreman ni 50 odsto i pokazao je da je pravi. S obzirom na pauzu, pokazao je da je OK, ali videćemo narednih dana kako će da bude", izjavio je Stefanović i pozvao sve, a naročito decu, da u sredu ispune dvoranu u Železniku.