Svetislav Pešić otkrio je detalje sastanka sa predstavnicima srpskih klubova iz ABA lige.

Izvor: MNPress

Košarkaši Srbije napravili su korak nazad u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Izgubili su od Letonije i sada imaju imperativ pobede u duelu sa Belgijom. Trijumf je neophodan zbog prenošenja bodova u narednu fazu takmičenja.

Bio je to pokretač za selektora Svetislava Pešića koji je otvoreno pričao o problemima srpske košarke, pre svega zbog ograničenog broja igrača na koje može da računa. Zato je obavljen razgovor sa predstavnicima Crvene zvezde, Partizana, FMP-a, Borca i Mege.

"Moramo svi da menjamo pristup kad je u pitanju reprezentacija. Kako i na koji način? Održali smo sastanak pre neki dan sa predstavnicima pet klubova – predsednik Partizana nije bio jer su tog dana imali sastanak u Evroligi, ali bili su predsednici svakog kluba. Bio je Obradović, bio je generalni sekretar, bio je Čović kao predsednik Zvezde, bio je i njihov trener, generalni menadžer. Bili su i Borac Čačak, Mega, FMP i tako dalje", rekao je Pešić.

Pričao je i o nekim detaljima tog sastanka.

"Mi smo njima objasnili kako stojimo. To smo uradili i kada sam došao, obavili smo razgovore sa generalnim menadžerima i sa glavnim trenerima, tražili smo da razumeju našu situaciju i da počnu da razmišljaju kako da pomažu u granicama njihovih mogućnosti. Dakle, postoji aktivnost. Rekli smo koliko dana gde treniramo, koji igrači su došli, koji nisu došli, koji se nisu pojavili, rekli smo im i 'Dajte vi malo utičite, razgovarajte sa vašim igračima, pomognite da imamo reprezentaciju'".

Svestan je da će sada stvari biti mnogo teže sa dva srpska predstavnika u Evroligi, pošto će u narednoj sezoni u eliti igrati i crveno i crno-beli.

"Doći će novembar, opet će biti Evroliga. Sad imamo dva tima u Evroligi, što je fantastično za našu košarku. Ja nisam ni protiv Partizana, ni protiv Zvezde, već sam i za Partizan i za Zvezdu. Radujem se što su u Evroligi i idu da predstavljaju srpsku košarku u Evroligi, ali očekujemo da i će igrači njihovih klubova u novembru i februaru igrati za reprezentaciju u prozorima druge runde. Očekujemo da će biti tu kada budemo igrali protiv Turske, Velike Britanije ili Grčke, a kada oni budu igrali Evroligu. Ne tražimo da nam daju pet igrača, već dva. To su radili Turci, pa je Efes izašao u susret, pa i Fenerbahče. To je tražila i Grčka, pa je Grčka pobedila, pa su prvi u toj grupi od šest timova, a mi nismo igrali nijednom. To je predočeno klubovima i rečeno im je – 'Molim vas, uzmite malo odgovornosti'. To su stvari o kojima pričam".

Na kraju je otkrio i o dodatnim problemima sa kojima se suočava pred duel sa Belgijancima. U pitanju su povređeni igrači.

"U Rigi smo izgubili tri igrača – ne znamo da li je Avramović slomio ruku i da li će moći sutra da igra. Bjelica je obnovio povredu koju 'vuče' iz kluba ne znam koliko dugo. Nisu trenirali. U 6. minutu povredio se i Kuridža, da li će da igra", zaključio je Pešić.