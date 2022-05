Svetislav Pešić je ponovo upitan za nastup Nikole Jokića na Eurobasketu.

Izvor: K1/Screenshot

Selektor košarkaške repezentacije Srbije Svetislav Pešić već mesecima dobija pitanje o tome da li će Nikola Jokić igrati za "orlove" na predstojećem Eurobasketu, a čini se da mu je to već pomalo dosadilo.

Tako je gostujući na K1 televiziji i sam poručio voditelji Jovani Joksimović da "svakog trenutka čeka da ga to pita". Voditeljka se nasmejala i dodala da je to sasvim očekivano, pošto je Nikola Jokić najbolji košarkaš sveta, ali Pešić priznaje da ko go god ga vidi - prvo ga to pita.

"Pitaju me deca tokom fajnal-fora Evrolige, gde sam bio gost, da li računamo na Jokića. Ja im kažem ne, a samo čuješ da li je ovaj normalan", nasmejao se Svetislav Pešić.

"Kad sve saberemo i oduzmemo, Jokić je fantastičan igrač, ali ja tražim ekipu. Znamo da je košarka kolektivni sport i ne moraju uvek da igraju najbolji igrači, ali trener mora da napravi ekipu od igrača koji nisu najbolji, a koji se najbolje razumeju", dodao je selektor reprezentacije Srbije.

Ponovo konkretno upitan za Jokića, Pešić je "presekao" voditljku Jovanu Joksimović odgovorom, a posle muka u studiju usledio je smeh.

"Za mene to više nije nikakvo opterećenje, ja sam rekao da na njega ne računam, sad nek drugi razmišljaju ha-ha. Računamo na sve, naravno i na Jokića, šalim se naravno", našalio se dobro raspoloženi Svetislav Pešić i poručio da i dalje ne razmišlja o petorci.

"Znam da zbog izjave o Kaliniću kažu 'gledaj onog starca', a ja samo ispitujem reakcije javnosti. Majkl Džordan bez Pipena nikad ne bi postao Džordan, tako ne može ni Jokić bez Kalinića. Ima onih koji kose, a i oni koji vodu nose...".

Izvor: K1/Screenshot

Svetislav Pešić je objasnio i da se plaća osiguranje za NBA igrače ako budu igrali kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, što je samo dva dana pred meč, a mogu da treniraju samo 28 dana. Zbog toga će Srbija morati da ozbiljno kalkuliše i teško je očekivati da će Jokić, Bjelica, Bogdanović i drugi biti tu.

Ali, nadaju se u reprezentaciji da hoće za Eurobasket koji se igra od 1. do 18. septembra.

"Kažu da smo mi nebeski narod, da će to Pešić da reši... I hoćemo da rešimo, to je izazov za nas i videćemo kako da napravimo zajedno da reprezentacija bude dobra. Nećemo da doživimo ono što smo prošle godine da smo pripreme za Olimpijske igre počeli sa četvoricom košarkaša i na kraju dođu Italijani i naprave dominaciju. I nas nema na OI. A u januaru iste godine, kada nisam bio selektor, zovu me novinari i kažu da li imamo šanse da osvojimo medalju... Samo sam im rekao da se nismo kvalifikovali. Loša priprema, loši rezultati. Moramo dobro da se pripremimo da bismo potencijal igrača pretvorili u najbolji rezultat", zaključio je Pešić.