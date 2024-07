Ksander Severina pričao je za MONDO o Partizanu, plasmanu u Ligu šampiona, treneru Aleksandru Stanojeviću...

Partizan je uspio novu superligašku sezonu da započne sa tri osvojena boda. Mateuš Saldanja postigao je gol za pobjedu protiv Napretka u 93. minutu utakmice. Od 60. minuta na terenu u Humskoj bio je Ksander Severina koji je zamijenio Alda Kalulua. Bio je jedan od "džokera" Aleksandra Stanojevića.

Upravo je holandski fudbaler, koji nastupa za reprezentaciju Kurasaa, pričao za MONDO pred start sezone na druženju sa medijima nekoliko dana pred meč sa Napretkom. "Nadam se da će ova sezona da bude bolja od prethodne. Godinu danas sam u klubu, znam sve, poznajem svakoga i spreman sam", počeo je Severina intervju za MONDO.

Od njega se mnogo više očekuje u novoj sezoni i toga je i sam svjestan. Prošle godine odigrao je 37 utakmica, dao osam golova u domaćem šampionatu, bez pogotka u Kupu i Ligi konferencija. Ima i sam veća očekivanja od sebe.

"STANOJEVIĆ MI JE REKAO ŠTA OČEKUJE"

U novoj sezoni Partizan će voditi Aleksandar Stanojević koji se vratio u Humsku i potpisao trogodišnji ugovor. Obavio je razgovore sa svima u timu, među njima je i Ksander. "Da, razgovarali smo. Rekao mi je šta očekuje od mene. To su neke normalne stvari, da dajem golove i da radim sve što je potrebno za tim", objašnjava Severina.

A, da li će možda da dođe i do promjene pozicije? "Ne, ne, igraću na svom mjestu, na desnom krilu."

Imaće i nekoliko novih saigrača u sezoni koja je počela. "Nisam još uvijek sa svima pričao, nisu bili svi na pripremama. Upoznaćemo se.

LIGA ŠAMPIONA JE SAN

U utorak Partizan igra prvi meč u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv kijevskog Dinama. Šta mora da uradi da bi ušao u elitu? "Mislim... Ne znam. Nemam odgovor na to pitanje sada", iskreno će Severina.

Meč se igra u Poljskoj i svi maštaju o eliti. "Naravno da svi sanjamo da igramo u Ligi šampiona. To je najjače takmičenje u klupskom fudbalu, svi to žele. Nismo pogledali Dinamove utakmice još uvijek, ali ćemo to uraditi i spremićemo se. Igrali smo nekoliko dobrih utakmica na pripremama u Rusiji, znamo da moramo bolje. Naučićemo iz toga i bićemo spremni da se takmičimo."

TITULA SA PARTIZANOM

Posljednju titulu Partizan je osvojio 2017. godine, od tada čeka na trofej u domaćem šampionatu. "Nadam se da će ovo da bude ta godina. Nadao sam se da će prošla da bude. Ovdje je teško, nadam se da će ovo da bude ta sezona."

Imao je i posebnu poruku za navijače Partizana. "Volio bih da ih vidim na našem stadionu, njihova podrška nam je neophodna", zaključio je Severina. Želja mu je ostvarena brzo pošto su se Grobari poslije 420 dana vratili na južnu tribinu.