Nikola Jović je novi igrač Majami Hita, a Kendrik Perkins je oduševljen ovim pikom.

Izvor: Profimedia

Nikola Jović je izabran na sinoćnjem NBA draftu kao 27. pik na draftu, a analitičari ESPN-a su to i najavili. Kada su diskutovali o tome koga bi Majami mogao da izabere sa 27. pozicije on je bio među prvima koju su pomenuti.

"Imate neke zanimljive inostrane igrače, recimo Nikolu Jovića. Ne Jokića, a to bi bio strašno dobar pik", rekao je kroz šalu Džej Bilas.

Kada je Nikola Jović izabran, prvi se javio Kendrik Perkins. Nekadašnji NBA šampion sa Boston Seltiksima odmah je nahvalio srpskog košarkaša.

"Ne iznenađuje me nimalo. Mi znamo da je on snajper, da je on šuter", naglasio je Perkins.

Potom su u studiju podsetili da je Jović zapravo rođen u Engleskoj i da je u Srbiju došao sa devet godina, a napomenuto je i to da je dugo trenirao vaterpolo u mlađim selekcijama VK Partizan. A onda ga je dugogodišnji ekspert za koledž košarku Džej Bilas dodatno predstavio. A očigledno da i on ima dobro mišljenje o Srbinu.

"Nije počeo da igra košarku do 13. godine, on je bio vaterpolista i porastao je 20 centimetara u poslendjih pet godina. Ima sposobnosti kao plejmejker, visok je i može da šutira preko nižih defanzivaca, možete odmah da ga stavite na teren. Na svetskom prvenstvu za igrače do 19 godina bio je u idealnom timu Još jedan sjajan pik Majamija, on je nešto što im je falilo, ta streč čettvorka, koja će ući sa klupe i pogoditi šuteve", naglasio je on.