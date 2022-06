Nikola Jović nema male ciljeve u NBA, hoće odmah da igra i da postigne mnogo!

Izvor: Twitter/NBA

Nikola Jović je izabran kao 27. pik na draftu, a iako je mnoge iznenadilo što ga je izabrao upravo Majami, sam Jović je bio izuzetno zadovoljan kako je prošao na draftu.

Dok ga analitičari hvale mladi srpski košarkaš je odmah rekao obećao velike stvari! Čim je dobio kačket Hita, snimio je kratak video u kome je obećao titulu!

"Šta ima Hit nacijo! Srećan sam što ću uskoro biti u Majamiju i spreman sam da radim. Vratićemo tu titulu u grad", rekao je nasmijani Jović.

Potom je izašao na konferenciju za štampu gdje gde je istakao da je jako zadovoljan sredinom u koju je došao.

"Sada sam ostvario svoje snove, baš sam imao sreće da me je Majami draftovao, da su razmišljali o meni i da me je organizacija izabrala. Ovaj tim je savršena sredina za mene, tim je kandidat za titulu, ja sam takmičarski nastrojen i zato mislim da ćemo biti savršeni spoj", naglasio je on.

