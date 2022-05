Luka Dončić se smijao Finiksu zbog poraza koji je mogao da bude i ubjedljiviji od 33 razlike.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Očekivali smo dramatičnu "majstoricu", ali umjesto toga dobili meč u kome se još na poluvremenu znalo da će Dalas ubjedljivo dobiti. I tako je i bilo, Maveriksi su slavili 123:90 protiv najboljeg tima regularnog dijela sezone Finiksa, uz umalo veliku frku u režiji Bobana Marjanovića nakon isteka vremena.

Susret je očekivano obilježio Luka Dončić koji se "zapalio" u ovoj seriji i pokazao da kada je zdrav - sigurno je među trojicom najboljih igrača lige, dok se za Finiks ne može reći da imaju takvu klasu.

Dončić je susret završio sa 35 poena, 10 skokova i četiri asistencije, a za svega 30 minuta na parketu šutirao je čak 12 od 19 i time izluđivao igrače Sansa. Ali, sve je to očekivano nakon "otrovnih strelica" usmjerenih ka njemu nakon pobjede Sansa u petom meču, što im je Slovenac zapamtio.

Tada je poručio igračima Finiksa da je "lako biti opasan kada vodite", pa im je u naredna dva susreta održao košarkašku lekciju i pokazao šta se događa kada ga provociraju.

"Ja volim kada me provociraju, zbog toga igram bolje, to je zabavno i to je košarka. Biće mnogo provokacija, ali tako je zabavnije za mene", poručio je Dončić na jednoj od prethodnih konferencija, pa je i sam odlučio da provocira igrače Finiksa nakon što je bilo jasno da ih je Dalas razbio.

Posle postignutih poena im se smijao u lice, posebno Devinu Bukeru sa kojim polako razvija rivalstvo, dok mu je najzabavnije bilo na klupi kada je razlika išla i na +40...

