"Ništa preko noći ne može da se promijeni", poručio je trener Partizana

Izvor: YouTube/Budućnost VOLI

Partizan je u završnici utakmice u Podgorici izgubio protiv Budućnosti, čime je polufinalna serija vraćena u Beograd, na "majstoricu" odluke za plasman u finale ABA lige.

Posle meča u kojem je njegov tim u završnici preokrenuo i imao prednost do čtiri sekunde prije kraja, Željko Obradović zamjerio je svom timu poslednju odbranu na utakmici, protiv koje je Vladimir Micov ubacio trojku za trijumf.

"Čestitam ekipi Budućnosti, bili su bolji 40 minuta, imali smo šansu da se vratimo, odigrali smo katastrofalnu poslednju odbranu i zadnji napad. Rekao sam pred plej-of da je nebitan skor, sad je 1-1, idemo da se pripremimo, opet da napravimo analize i sve što je potrebno da se uradi da bismo pobijedili u toj trećoj utakmici i ušli u finale", rekao je Željko Obradović.

Partizanov trener je komentarisao i deset promašenih slobodnih bacanja svog tima u prvom dijelu meča.

"Bilo je mnogo važno u prvom poluvremenu, vratili smo se, pitanje je zašto je to bilo. Pripremaš se, treniraš košarku, a kad promašiš u poluvremenu 10 bacanja to je mnogo za bilo koju utakmicu, a kamoli za utakmicu plej-ofa".

Partizanov lider Kevin Panter nije se "upisao" u Morači i završio je meč bez pogođenog šuta iz sedam pokušaja. Obradović je bio upitan za njegov učinak, ali je ipak govorio o propustima čitavog tima u završnici.

"On je igrač veoma bitan za nas, ali i bez njegovog učinka, sa šutem koji je imao, došli smo u situaciju da branimo zadnji napad i da eventualno pobijedimo utakmicu, čak i ovaj aut. Ne radimo dovoljno, to su detalji koje jedan tim koji pretenduje da bude ozbiljan mora da shvati. Na dva razlike je nemoguće da dozvoliš šut za tri poena, nemoguće. Ali to se ovom timu dešava i to je tako. Ništa preko noći ne može da se promijeni".