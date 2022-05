Aleksandar Džikić nakon velike pobjede protiv Partizana

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pobjeda nad Partizanom je velika i dobro je što smo došli u situaciju da jedan meč odlučuje, rekao je trener Budućnosti Voli Aleksandar Džikić.

Nije bilo lako izboriti se sa pritiskom u meču bez prava na grešku.

"Čestitam svojim igračima. Velika je stvar pobijediti Partizan u utakmici koja je bila potencijalno posljednja u sezoni. Izborili smo majstoricu. Mislim da smo mogli da igramo još bolje, naročito u onim momentima kada smo imali prednost. Međutim, kao da smo čuvali prednost", rekao je Džikić.

Pred navijačima Partizana "plavi" će tražiti vizu za novo finale ABA lige.

"Znamo da nas čeka pun Pionir. Međutim, došli smo do toga da jedan meč odlučuje i to je dobro. Nema filozofije, moramo da izađemo da se borimo i da ne dođemo poslije u svlačionicu i kažemo sebi 'E da smo uradili ovo, ili ono'", istakao je Džikić i dodao:

"Raduje me i to što su igrači stavili tim ispred sebe. To je veoma dobro."