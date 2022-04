Trener Barselone teže podnio lošu igru svog tima od samog poraza u Njemačkoj. Njegov tim nije iskoristio "meč loptu".

Izvor: YouTube/FC Bayern Basketball

Šarunas Jasikevičijus bio je i ljut i razočaran posle poraza svoje Barselone u četvrtoj utakmici plej-of serije Evrolige protiv Bajerna u Minhenu. Iako je njegov tim imao "meč loptu" za plasman na Fajnal-for u Beogradu, ipak je bolji bio tim Andree Trinkijerija, pa će se serija sada vratiti u Španiju, gdje će u utorak biti odigrana "majstorica".

"Čestitam Bajernu i Andrei. U većem dijelu utakmice, samo se jedan tim pitao na terenu. Malo bi bilo reći da me je sramota kako sam pripremio svoj tim. Veoma je teško prihvatiti to kako ovaj tim može da se promijeni za 48 sati. Kako može da pređe put od divnog košarkaškog tima do toga da izgleda potpuno neprepoznatljivo", rekao je Litvanac na konferenciji za novinare.

"Već sam prihvatio činjenicu da ćemo sa ovim sastavom imati uspone i padove, ali moramo da to prebrodimo i da igramo bolju košarku. Naš stav nije bio dobar. Konstantno smo pričali sa sudijama. Možeš da pričaš sa sudijama, ali trebalo bi da budeš sposoban da se sabereš i da nekako pomogneš timu umjesto što ćeš biti u svom svijetu i tražiti izgovore. Imamo četiri dana do odlučujuće utakmice u Palau (hali Barselone, prim. novin) i moramo da promijenimo naš mentalitet i da opet budemo tim koji možemo da budemo", dodao je on.

On je podsjetio da se Barselona i prošle sezone mučila u plej-ofu, protiv Zenita.

"Drugi timovi žele više od nas. To se dogodilo danas i nismo naučili lekciju, a ja ne radim svoj posao ako tim to nije naučio. Mi smo takav tim - veoma smo talentovani, a kada imamo borbeni duh, onda možemo da pobijedimo bilo koji tim u Evropi. Ali imamo i ovakve situacije kao danas i ne bi trebalo da lažemo jedni druge. O tome pričam poslednja dva mjeseca i to prihvata. Veoma oscilujemo i ekstremno smo dobri kada smo fokusirani, kada razmišljamo na pravi način. To je ono što sada moramo da radimo", poručio je Jasikevičijus.

Barselona je ušla u plej-of kao prvoplasirani tim tabele, ali joj je Bajern napravio ogromne probleme - i u Španiji i u Njemačkoj.

TRINKIJERI: KAKO SAD? PRVO DA POPIJEM VINO

Izvor: YouTube/FC Bayern Basketball

Sa druge strane, Bajern je drugi put uzastopno u plej-ofu i drugi put u nizu igra majstoricu za plasman na Fajnal-for. Prošle godine je ispao protiv Armanija, a ove godine opet ima šansu da u jednoj utakmici potpuno šokira favorita i ode na završni turnir.

"Drugu godinu uzastopno izborili smo peti meč serije. Ove godina bilo je drugačije, jer smo pobijedili na gostovanju. Ovo je nevjerovatno dostignuće za organizaciju. Nikad nisam vidio tako različite četiri utakmice u seriji u kojoj je 2-2. Neću da razmišljam predaleko od majstorici. Moramo da se regenirešmo i imamo utakmicu domaćeg prvenstva u nedelju. Nisam previše dobar u uživanju zbog sjajnog nastupa svog tima, ali večeras sam zabrinut, jer ne znam šta da radim, kako da se suočim s ovom situacijom. Nadam se da će mi boca dobrog vina pomoći", rekao je Trinkijeri.