Jedno mu nikad nisu oprostili i od tada je uvek "ratno stanje" kada jedan od najboljih igrača na svetu dolazi u Boston.

Izvor: Twitter/WorldWideWob

Plejmejker Bruklina Kajri Irving (30) godinama vodi već otvoreni "rat" protiv navijača Bostona, a u nedelju uveče je jednu bitku izgubio. Iako je odigrao nestvarno protiv svog bivšeg tima i ubacio čak 39 poena, poslednji koš, za pobedu, ipak je dao igrač koga TD Garden voli, heroj Seltiksa Džejson Tejtum. I to uz zvuk sirene.

Dok je trojkama i sjajnim potezima vraćao tim u meč i nervirao publiku, Kajri Irving opet je slušao uvrede sa tribina pred kojima je nosio dres Bostona od 2017. do 2019. Na tom mestu mu nikad nisu oprostili to što je najpre rekao da hoće da potpiše novi ugovor i ostane, a onda se ipak odselio u Bruklin i rekao da "nikome ne duguje ništa". Dokaz za te njegove reči i "izdaju" je i dalje na internetu:

“If you guys will have me back, I plan on re-signing here.” -@KyrieIrvinghttps://t.co/0wDLzuv5WL — Boston Celtics (@celtics)October 4, 2018

Zbog svega toga, uvek je burno kada se Irving pojavi u Bostonu, čemu i on povremeno doprinese kada, na primer, reši da okadi dvoranu pre utakmice. Naravno, sve to ne može da bude opravdanje za to što ga, na primer, gađaju flašama, na šta on ne ćuti, već odgovara. To je uradio i prošle noći, kada je pokazao srednji prst nekome u publici posle jedne trojke.

Izvor: Twitter

Posle utakmice, Irving je govorio bez ustezanja, koristeći psovke. "Tamo odakle ja dolazim, navikao sam na budalaštine i na to da te ljudi provociraju. Nije to ništa novo i navikao sam na to kada dolazim u ovu halu i znam šta će da bude. Istu energiju koju oni osećaju prema meni, osećam i ja prema njima", rekao je Irving.

"Nije u pitanju svaki navijač, ne napadam svakog navijača Bostona, ali kada ljudi krenu da te zovu 'pi**o', 'kučko', da ti govore 'je*i se' i slične stvari, onda to prihvatiš kao takmičar. Mi smo ti od kojih se očekuje da budemo smerni, pokorni, da pristupamo skrušeno... Ne, je*eš to. Ovo je plej-of, to je – što je i znam šta ovde mogu da očekujem. Samo im vraćam tu energiju", dodao je plejmejker.

Irving je objasnio i da nije previše fokusiran na to, dodao je da mu je zabavno i ponovio da je tamo gde je odrastao (u Nju Džersiju, prim. novin) navikao na takva izazivanja.

"Kada uđem u ovu halu, samo pustim to iz sebe, kao takmičar. Ovo mi nije prvi put da sam u TD Gardenu. Sve to što ste videli i što je za navijače i za sve vas zabava, sve je to takmičenje. Kada neko prozove moje ime, pogledam ga u direktno u oči, da vidim li stvarno to misli. Obično ne", kazao je Irving.

Sledeći meč zakazan je za četvrtak, sat posle ponoći prema vremenu u Srbiji i sigurno je da nas opet čeka spektakl u TD Gardenu.