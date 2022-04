Jedan od najboljih igrača Šarlota nije uspeo da se iskontroliše na utakmici protiv Atlante.

Izvor: YouTube/Screenshot/Bleacher Report

Atlanta ide na Klivlend i nalazi se na korak do ulaska u plej-of NBA lige, dok Šarlot pakuje kofere i ide na odmor. Tim Bogdana Bogdanovića je ubedljivo slavio (132:103) i poslao je kući ekipu čiji je vlasnik legendarni Majkl Džordan.

Očekivano, igrači Hornetsa su bili nervozni zbog dešavanja na parketu, a jedan od njihovih najboljih pojedinaca Majls Bridžis nije uspeo da se iskontroliše. U naletu besa je ušao u svađu sa jednim navijačem, pa je tom prilikom pogodio u glavu jednu devojčicu kutijicom u kojoj se nalazi štitnik za zube.

Incident se dogodio sredinom poslednje četvrtine. Majls je ušao u svađu sa sudijama, dobio je dve uzastopne tehničke greške i poslat je u svlačionicu. Publika ga je ispratila mahanjem, što ga je samo dodatno isprovociralo, ušao je u klinč sa jednim čovekom, gađao je njega, ali je promašio. Zbog toga se oglasio odmah posle meča.

"Gađao sam čoveka koji je vikao na mene i pogodio sam devojčicu. To je neprihvatljivo sa moje strane i preuzimam punu odgovornost. Nije to način na koji se ja ponašam, zna to svako ko me poznaje", rekao je Bridžis.

Majls Bridžis pogodio devojčicu u glavu Izvor: Youtube/Bleacher Report

Potom se izvinio njoj.

"Bio sam emotivan, frustiran i reagovao sam loše. Nadam se da mogu da stupim u kontakt sa njom, da joj se izvinim uživo i da učinim nešto lepo za nju. Iznervirale su me odluke sudije, izgubio sam žive i pogrešio sam", poručio je Bridžis.

On ove sezone prosečno beleži 20,2 poena, 7 skokova i 3,8 asistencija po meču.