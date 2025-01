Premijer Australije Entoni Albaneze dobio je pitanje u vezi sa trovanjem Novaka Đokovića.

Novak Đoković otkrio je da je tokom perioda koji je proveo u karantinu u Australiji bio otrovan hranom. Za vrijeme dok je bio zatvoren u hotelu za migrante je dobijao hranu koju nije provjeravao kao što to inače radi i to je dovelo do ozbiljnih zdravstvenih problema. Ta njegova izjava je jedna od glavnih tema pred početak Australijan opena.

Tako je i premijer Australije Entoni Albaneze dobio pitanje da prokomentariše spomenutu Novakovu izjavu o tome. "Ne mogu da odgovorim na nešto što nisam vidio. Želim Đokoviću sve najbolje na terenu tokom Australijan opena", rekao je Albaneze i tako stavio tačku na to pitanje.

Sve je počelo od ove izjave. "Imao sam zdravstvene probleme, shvatio sam da sam u tom hotelu u Melburnu bio hranjen hranom koja me otrovala. Došao sam do nekih otkrića kada sam se vratio u Srbiju. Nisam javno nikome to rekao, ali je utvrđeno da sam imao visok nivo teških metala. Imao sam u organizmu veliku dozu olova i žive. Jedini način je da to dođe iz hrane", rekao je Đoković u intervjuu za "GQ".