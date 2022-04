Već im je uzeo ogroman novac i to jednostavno nije upalilo, a za otkaz Raselu Vestbruku Lejkersi će morati "debelo" da plate.

Izvor: Profimedia

Supertim Los Anđeles Lejkersa se potpuno raspao. Ekipa veterana okupljena oko Lebrona Džejmsa nije uspela da uđe ni u plej-in i sada uprava razmišlja kako da razdrma tim za narednu sezonu.

A prva "meta" je Rasel Vestbruk! Plejmejker koji je ove sezone prosečno beležio 18,5 poena, 7,4 skokova i 7,1 asistenciju po meču je daleko od nekadašnje forme, a naredne sezone će imati jedan od najvećih ugovora u NBA. On ima "igračku opciju" što znači da je samo na njemu da odluči da li će potpisati produženje ugovora na još godinu dana.

Ukoliko to odluči, a sasvim sigurno hoće, Lejkersi će za narednu sezonu morati da mu isplate 47.000.000 dolara! Uprava to nikako ne želi i sada je plan da ga otpuste, kako bi iskoristili "streč" opciju. To znači da mu ne bi odmah isplatili taj novac, već bi produžili isplatu na tri sezone, po otprilike 15.000.000 godišnje.

Tako bi se ostavilo prostora da potpišu novi ugovor sa Malikom Monkom koji se pokazao ove sezone, ali i da se dodatno pojačaju slobodnim agentima na leto.

Ove sezone Vestbruk im je već uzeo 44.000.000 dolara, tako da ukupna cena od preko 90.000.000 zaista na kraju ispada preskupa za Lejkerse.