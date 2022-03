Nikola Jokić nije dopusio da situacija eskalira.

Izvor: Youtube/ESPN

Denver je prethodne noći savladao Šarlot (113:109), a Nikola Jokić odigrao je još blistavu partiju i zabilježio novi tripl-dabl koji ga je dodatno "pogurao" u trci za MVP priznanje i još važnije: njegov tim ka plej-ofu.

Gledali smo izuzetno uzbudljivu utakmicu koja je odlučena tek u završnici, a koliko je vatre bilo na terenu najbolje govori scena iz finiša treće dionice kada je došlo do velike gužve. Monter Herel je potpuno nepotrebno ušao u polemiku sa igračima Denvera, a morao je i Jokić da se umiješa.

Tokom guranja za poziciju za skok - Herel je udario laktom Riversa u glavu, što je primijetio Gordon, pa je odlučio da sa leđa odgurne košarkaša Šarlota.

Nije to bio naročito jak kontakt, ali i to je dovoljno da isprovocira Herela. Zbog toga je nastala opšta frka na terenu zbog koje je među prvima reagovao Jokić i pokušavao je da skloni centra Šarlota od svojih saigrača. Ipak, to nije bilo tako lako pošto je Herel bio raspoložen sa svađu i potom su se sudije umiješale.

Za to vrijeme Rivers je sjedio na podu i krvario je zbog udarca, a nakon pregledanja snimka odlučeno je da Herel dobije dvije tehničke greške, što automatski znači i isključenje, a Gordon jednu.

Pogledajte detalje sukoba!